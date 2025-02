La tragedia golpea a Trujillo. Una familia entera perdió la vida en el derrumbe del techo del Real Plaza la noche del viernes 21 de febrero. Daniela De la Cruz Ramos, 25 años, su esposo Jhon Chávez Valeriano, de 35 años, y su hija de apenas 2 años fueron sepultados por los escombros mientras cenaban en el patio de comidas. "Sólo fueron a jugar con la bebé", lamenta su madre, Julia Ramos Jacobo, quien hoy pide justicia y respuestas.

El colapso dejó un saldo de 6 fallecidos y 80 heridos. La joven Daniela, que en mayo se titularía como docente de educación inicial, tenía un futuro prometedor junto a su familia. Su esposo, suboficial de primera en la comisaría de Miramar, en Alto Salaverry, también perdió la vida en el trágico accidente. Ahora, sus seres queridos exigen explicaciones y responsabilidades ante la negligencia que habría provocado esta desgracia.

Madre de joven esperó noticias de su familia afuera del Real Plaza

En los exteriores del centro comercial, Julia Ramos aguardaba desesperada información sobre su hija, su yerno y su nieta. "Estoy muy angustiada porque no tengo noticias. Es una angustia tremenda, yo sé que están bajo los escombros", declaró mientras recorría clínicas y hospitales en busca de su familia.

Los nombres de Daniela, Jhon y su pequeña no figuraban en las listas de heridos. La espera se tornó insoportable hasta que, después de más de 12 horas de angustia, recibió la noticia que tanto temía: los tres habían fallecido. "Ya no están acá, han fallecido y me duele mucho", expresó entre lágrimas.

Familiares exigen justicia por caída de techo en Real Plaza de Trujillo

Julia Ramos exige respuestas. "No es posible que vayan a cenar y suceda esto, quiero justicia", reclamó desconsolada. La tragedia podría haberse evitado, sostienen algunos testigos que mencionaron advertencias previas sobre el mal estado del techo. Ahora, las autoridades deberán esclarecer las causas del colapso y determinar si hubo negligencia en la infraestructura del centro comercial.

Mientras los familiares despiden a las víctimas, crece la indignación en Trujillo. La población espera acciones concretas y justicia para las seis personas que perdieron la vida en esta lamentable tragedia.