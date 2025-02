El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos afecta a los ciudadanos peruanos que se encuentran en territorio norteamericano en una situación migratoria delicada. Desde la entrada en vigor de estas disposiciones, 270 compatriotas han sido repatriados, según el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.). Además, en la última semana, 130 peruanos fueron enviados de regreso en vuelos organizados por las autoridades estadounidenses.

Al respecto, el internacionalista Ramiro Escobar consideró las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump como "despiadadas" y "crueles" y aseguró que demuestran el "desprecio hacia los inmigrantes". Además, señaló que estas disposiciones se diferencian de las aplicadas por administraciones anteriores por su carácter masivo, la frecuencia con la que se ejecutan y el trato que reciben los migrantes durante el proceso de deportación.

"No es que antes no se deportaba gente pero ahora hay una política sistemática de persecución que se pone en evidencia y que afecta a varios países latinoamericanos. Eso creo que no ocurría antes con tanta intensidad. Hay crueldad, desprecio por los inmigrantes y eso está marcando una diferencia. Esto responde al talante, pensamiento y práctica política de Donald Trump", declaró en diálogo con La República.

Perú no debe replicar la política migratoria de EE. UU.

El especialista Escobar indicó que las autoridades peruanas no deben imitar las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente las que implican la deportación masiva de extranjeros en condiciones inhumanas. En esa línea, indicó que medidas como el retorno de migrantes esposados en aviones es una práctica cruel y sistemática que vulnera los derechos de las personas.

"Yo no creo que Perú deba copiar esa política cruel, sistemática, masiva de deportar a la gente encadenada en aviones (…) No deberíamos caer en eso porque se debe de tener un respeto a los derechos de los inmigrantes por más de que haya una ley, no deben ser maltratados", manifestó.

El internacionalista consideró que replicar las estrategias de Estados Unidos no solo afectaría la imagen del país, sino que también implicaría apoyar una visión política que prioriza la dureza por encima del respeto a los derechos humanos.

El proceso de deportación y el futuro de deportados

La abogada de inmigración Ysabel Lonazco, quien asesora al Consulado Peruano en Salt Lake City, explicó que cruzar la frontera sin documentación constituye una violación civil, no penal. "Cuando una persona entra de manera irregular, queda sujeta a un proceso civil de deportación", indicó. Sin embargo, destacó que los derechos constitucionales de los inmigrantes no se suspenden por estar indocumentados, por lo tanto, tienen derecho a un abogado y a guardar silencio.

"Los inmigrantes tienen el derecho a guardar silencio, a tener un abogado, a estar seguro en su casa, a que no entren sin una orden de arresto. Ahora, con la política del nuevo Gobierno, todos son una prioridad para la deportación. En gobiernos anteriores, las personas que eran prioridad para la deportación eran personas que tenían récord criminal", señaló.

Además, expuso sobre el impacto de la reciente Ley Laken Riley, que endurece las condiciones para los inmigrantes. "Antes, un delito menor no conducía a la deportación. Ahora, incluso robar un chicle o un altercado físico puede derivar en una expulsión sin derecho a fianza", explicó.

Asimismo, señaló que una nueva orden ejecutiva permite la deportación acelerada de los ciudadanos que ingresaron sin documentos en los últimos dos años, sin derecho a juicio. Al respecto, el internacionalista Ramiro Escobar se manifestó en desacuerdo con dicha disposición.

"Una cosa es aplicar la ley, algo que cualquier país tiene derecho a hacer cuando vulneran su normativa al ingresar a su territorio. Sin embargo, una cosa es alguien que entra de manera ilegal y otra distinta es alguien que comete un delito. Los únicos que merecen ser deportados rápidamente son quienes cometen delitos penales. Incluso, en ese caso, se debe de respetar los derechos de las personas", indicó.

Sobre la posibilidad de reingreso de una persona deportada, la abogada Lonazco señaló que existen casos específicos en los que se puede reabrir el proceso. Por ejemplo, si alguien fue deportado en ausencia y no tuvo oportunidad de defender su caso, es posible apelar en un plazo de 90 días y archivarlo si existen argumentos válidos, como la relación con un ciudadano estadounidense. Además, los deportados pueden buscar asesoría legal para encontrar la manera de regularizar su situación y acceder a opciones que les permitan estar legalmente en Estados Unidos.

¿Cuáles son los delitos o infracciones que pueden llevar a la deportación?

Los delitos e infracciones que pueden llevar a la deportación han cambiado con la implementación de la Ley Laken Riley. Anteriormente solo los delitos mayores (felony) y algunos delitos menores (misdemeanor) con penas superiores a 365 días podían derivar en la expulsión del país. Sin embargo, con esta nueva normativa, incluso infracciones leves pueden ser motivo de deportación inmediata y sin derecho a fianza. Entre estos delitos se encuentran:

Hurto menor: Robar un objeto de poco valor, como un chicle en una tienda, puede ser suficiente para iniciar un proceso de deportación.

Robar un objeto de poco valor, como un chicle en una tienda, puede ser suficiente para iniciar un proceso de deportación. Ofensas a oficiales: Cualquier falta de respeto o altercado verbal con un agente de la ley puede derivar en la detención y posterior expulsión.

Cualquier falta de respeto o altercado verbal con un agente de la ley puede derivar en la detención y posterior expulsión. Altercados físicos: Involucrarse en peleas o discusiones con contacto físico, incluso sin lesiones graves, es ahora un motivo de deportación.

Además, la ley modifica el procedimiento legal para los inmigrantes que enfrentan cargos menores. Antes, los inmigrantes detenidos podían obtener libertad bajo fianza mientras se resolvía su caso, pero ahora las autoridades pueden actuar de manera inmediata. Entre los cambios más importantes destacan:

Detención inmediata: En lugar de permitir que el fiscal determine la gravedad del delito, la policía puede tomar custodia del inmigrante en el momento del arresto.

En lugar de permitir que el fiscal determine la gravedad del delito, la policía puede tomar custodia del inmigrante en el momento del arresto. Traslado a un centro de detención: Una vez detenido, la persona puede ser enviada a un centro de detención migratoria sin la posibilidad de salir bajo fianza.

Una vez detenido, la persona puede ser enviada a un centro de detención migratoria sin la posibilidad de salir bajo fianza. Proceso de deportación acelerado: Los procedimientos que antes tomaban más tiempo ahora pueden resolverse rápidamente, reduciendo las posibilidades de defensa legal.

Los criterios para la deportación también se han endurecido en otros aspectos. Antes, algunas infracciones no eran motivo suficiente para la expulsión del país, pero ahora se han incluido en la lista de delitos que pueden ocasionar la deportación:

Casos de DUI (conducir bajo la influencia del alcohol o drogas), que antes no eran motivo de deportación, ahora pueden llevar a la expulsión del país.

Accidentes de tránsito con responsabilidad del inmigrante, que antes solo derivaban en sanciones legales, ahora pueden tener consecuencias migratorias.

Delitos relacionados con drogas, que ya eran considerados graves, ahora tienen sanciones más severas bajo esta normativa.

La Ley Laken Riley amplió el rango de delitos que pueden ocasionar la deportación, y afectar a más inmigrantes, como a las personas que antes no estaban en riesgo de expulsión por infracciones menores.

Cooperación del gobierno de Perú con EE.UU. ante situación de inmigrantes peruanos ilegales

Ramiro Escobar señaló que el Gobierno peruano coopera con Estados Unidos en la gestión de las deportaciones, ya sea al coordinar la llegada de los vuelos y brindar apoyo a los inmigrantes repatriados. Asimismo, señaló que la Cancillería capacitó a los consulados para ofrecer asistencia legal a los ciudadanos que no tienen sus documentos en regla.

El analista sostuvo que Perú debería exigir a Estados Unidos un mayor respeto por los derechos de los inmigrantes, tal como lo han hecho Brasil, Colombia y México. Además, consideró que la posición del Gobierno debería ser más clara y firme sobre este tema.

También, criticó la postura de la presidenta Dina Boluarte, quien expresó afinidad hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Siempre escucho a Dina Boluarte invitar al presidente Trump al Perú o decir que es una esperanza para América Latina", indicó.

Recomendaciones para los inmigrantes en EE. UU.

Para los peruanos que enfrentan procesos de deportación, la abogada Lonazco recomendó buscar asesoría legal para explorar opciones como el asilo, la regularización por matrimonio con ciudadanos estadounidenses o la protección para víctimas de crímenes. "Muchos no saben que podrían calificar para quedarse legalmente", dijo.

Además, instó a los inmigrantes a conocer sus derechos y no rendirse. "Entrar sin documentación es una violación civil, pero eso no significa que pierdan sus derechos constitucionales. Es fundamental buscar apoyo legal para regularizar su situación en EE. UU.", finalizó.