La Municipalidad de Lima ha anunciado la construcción de dos nuevas ciclovías en Lima Este, específicamente en los distritos del Rímac, Ate y La Molina. Estas vías exclusivas para la bicicleta como transporte significa una inversión superior a cinco millones de soles con el banco alemán KFW como principal cooperador financiero de Perú y de la gestión del alcalde Rafael López Aliaga.

Sin embargo, la ciclovía que recorrerá Ate y La Molina en el tramo Prolongación av. Javier Prado hasta la av. Nicolás Ayllón y cuya inversión es de S/ 4,299,361.05 llama la atención luego de que la MML haya otorgado la buena pro por consultoría de supervisión de obra por el monto de S/62,780.11 al proveedor Moreno Consultores SRL, el mismo que cuenta con tres penalidades: una en 2021 y otras dos en 2023.

Solo dos postores concursaron para el servicio de consultoría. Foto: La República

Ciclovía de la MML otorgada a proveedor con penalidades

El próximo viernes 21 de febrero, la MML dará inicio a la obra de la ciclovía Ate-La Molina otorgada por buena pro a Moreno Consultores SRL. Sin embargo, pese a que el contratista no está inhabilitado ni judicial ni administrativamente, sí posee tres penalidades por el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, consignadas en la página de Proveedores del Estado.

Primera penalidad el 17 de diciembre de 2021 : por penalidad conforme a la liquidación en el servicio de supervisión de la obra de mejoramiento y ampliación de servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de Queuña Grande, en Huancarani, Paucartambo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, valorizado en S/. 221,583.50.

: por penalidad conforme a la liquidación en el servicio de supervisión de la obra de mejoramiento y ampliación de servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de Queuña Grande, en Huancarani, Paucartambo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, valorizado en S/. 221,583.50. Segunda penalidad el 17 de mayo de 2023: por penalidad conforme a la liquidación en el servicio de supervisión de la obra de instalación del servicio de agua potable y saneamiento del caserío de Minas Trigal en Huarmaca, Huancabamba, Piura; valorizado en S/. 201,748.14 del Programa de Saneamiento Rural.

por penalidad conforme a la liquidación en el servicio de supervisión de la obra de instalación del servicio de agua potable y saneamiento del caserío de Minas Trigal en Huarmaca, Huancabamba, Piura; valorizado en S/. 201,748.14 del Programa de Saneamiento Rural. Tercera penalidad el 20 de julio de 2023: por mora en la contratación del servicio de consultoría y supervisión de saldo de obra correspondiente a la adecuación, mejoramiento y sustitución del colegio I. E. José María Arguedas en Lircay, Angareas, región Huancavelica. Ello como parte del proyecto de inversión pública "Rehabilitación y remodelación de la infraestructura educativa y equipamiento de la I.E. José María Arguedas"; valorizado en S/. 243,469.82

Moreno Consultores cuenta con tres penalidades. Foto: Proveedores del Estado/Gob

Es importante mencionar que la primera penalidad de Moreno Consultores SRL se enmarca en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación (Minedu), mientras que las otras dos dentro del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda y Construcción (Vivienda).

Durante el concurso para la buena pro del servicio de consultoría de supervisión de obra de la nueva ciclovía Ate-La Molina se presentó Moreno Consultores SRL y Cervantes Ordoñez Freddy Aurelio, sin penalidad registrada. Si bien el ganador fue Moreno Consultores, el otro concursante es actual proveedor de la segunda obra: la ciclovía Alcázar en el Rímac valorizada en S/ 3,141.361.

Moreno Consultores SRL registra penalidades por mora. Foto: La República

De acuerdo a la especialista en Gestión Pública, Karla Gaviño, las penalidades constituyen sanciones aplicadas cuando no se cumplen las obligaciones establecidas en un contrato. Estas están previstas en el mismo y se activan ante el incumplimiento de disposiciones específicas, como el cumplimiento de un cronograma, la presentación de valorizaciones o la ejecución de liquidaciones, etc. En caso de que el contratista no cumpla con lo estipulado en el plazo correspondiente, la entidad contratante tiene la facultad de aplicar la penalidad respectiva.

Ciclovía Ate-La Molina: el proyecto vial de la MML

La obra vial del alcalde López Aliaga promete ser una solución para el transporte sostenible en la capital a través de un medio menos contaminante. Con el apoyo del banco alemán KFW, la inversión de este proyecto equivale a S/ 4,299,361.05 y su expediente técnico fue declarado viable el 10 de noviembre de 2021 mediante la resolución N. ° D000021-2024-MML-GMU.

Mapa de la ciclovía que cruzará Ate-La Molina. Foto: MML

Este proyecto de inversión, registrado en el portal Invierte.pe, consistiría en la construcción de la ciclovía en la avenida La Molina, con una extensión de dos kilómetros que incluirá una carpeta asfáltica, veredas de adoquín, rampas de concreto, sardineles de concreto y señalización horizontal a lo largo de su recorrido. Asimismo, se instalarán diversos elementos de seguridad y mobiliario urbano:

Señalización vertical para orientar a los usuarios.

Tachas reflectivas y bolardos de concreto para delimitar la vía.

Soportes en U invertida para el estacionamiento de bicicletas.

Tachos de basura y rejas para el mantenimiento del orden y limpieza.

Tratamiento de áreas verdes, promoviendo un entorno sostenible.

Desde La República nos contactamos con la Municipalidad de Lima para mayor detalle sobre el proceso de concurso público en el que salió ganador Moreno Consultores SRL e indicaron que en la brevedad posible se pronunciarán sobre el tema.