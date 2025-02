Un accidente de tránsito se registró cerca al centro comercial Las Malvinas de Cantagallo, en la pista auxiliar del kilómetro 6.5 de la Vía de Evitamiento, en el límite de Cercado de Lima y el Rímac. Dos menores de 3 y 6 años estuvieron jugando con un scooter cuando, de pronto, una furgoneta los atropelló.

Cabe señalar que, el mayor perdió la vida al instante. Sin embargo, el más pequeño fue trasladado hacia un hospital cercano, donde se confirmó su deceso. Tras ello, el conductor de la furgoneta, identificado como Gabriel Alberto González Maldonado, fue detenido y trasladado hacia la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Centro.

Cámaras captan impactante atropello de furgoneta a menores en el Rímac

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto cuando sucedió el lamentable suceso. Ante ello, las madres de familia piden a las autoridades observar las imágenes y que el caso no quede impune. Ellas exigen justicia por la muerte de sus seres queridos.

"Me quitaron a mi corazón", expresó una madre

Una de las madres expresó su dolor por la pérdida de su menor hijo. Ella indicó que el pequeño salió de su casa entusiasmado porque iba a jugar con su amiguito. Sin embargo, no se imaginó que fuera la última vez que lo iba a ver con vida. Asimismo, pidió apoyo a las autoridades para que el conductor enfrente la justicia.

“Quiero justicia para mi hijo y su amiguito. Son dos vidas, dos niños. Que vaya a la cárcel el conductor y no quede impune. Solicitamos apoyo, somos personas humildes. Yo vivo aquí hace 10 años, vine de provincia porque allá no había trabajo. Mi niño salió riendo de la casa antes de cenar y en menos de 15 minutos ocurrió todo. Es mi último hijito, me quitaron a mi corazón. Así el me decía”, declaró la señora Sonia Alejandro Montoya.

Solicitan la máxima sanción para el conductor

Los familiares del menor de 6 años fallecido, lo recuerdan por su carisma. Además, informaron que el pequeño había participado en la presentación del programa Llamkasun Perú, hace más de un año. En dicho evento, que se desarrolló en Carabayllo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lo cargó. Sus familiares guardan las fotografías de ese momento.

Luego de recordar con mucho cariño al niño, piden que las autoridades dicten la máxima sanción para el conductor. De acuerdo a la madre del menor, el hombre habría conducido a excesiva velocidad.

“Yo estaba terminando de trabajar y fue en cuestión de segundos. Los testigos dicen que el chofer venía en excesiva a velocidad. Solo queremos justicia. Nosotros pedimos justicia porque no solo es mi hijo, es otro niño más pequeño. No quiero que le den prisión preventiva, sino que cumpla una sentencia. Nadie me lo va a devolver. No quiero dinero, sino justicia", declaró.

"Yo trabajo en el mercado Las Malvinas, ahí reparto menú. Ya estaba terminado y me dijo mamá llévame, yo le dije que se quede con su papá porque yo cruzo una vía principal y nos vaya a coger el carro, pero no sabía que podía pasar esto. Tenía dos hijos, pero solo me queda uno”, añadió.

Piden más orden en vías aledañas a Cantagallo

En tanto, los vecinos de Cantagallo solicitaron la intervención de efectivos de tránsito para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.

“Los carros corren no respetan a nadie y si les dicen algo se molestan. Debe haber más orden”. “Esta pista es auxiliar, no principal, pero los carros de carga pesada u ómnibus se dan la vuelta por aquí para llegar más rápido a la línea amarilla. Pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto”, agregaron.