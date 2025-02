La representante del Colectivo Educar con Libertad, Gianina Miranda, se pronunció sobre la extorsión que se ha registrado en los colegios ubicados en diferentes regiones del Perú. Ante esta situación, señaló que un total de 300 centros educativos han decidido cerrar por el temor de ser víctimas de actos delictivos y que, desde el 2020, 11.000 colegios han cerrado por diferentes motivos, entre ellos amenazas y atentados extorsivos. Enfatizó que varias instituciones han optado por no denunciar estos hechos por miedo a represalias.

"300 colegios privados están cerrando porque no tienen seguridad. (Los delincuentes) se presentan para brindarte la supuesta seguridad con un mensaje, una bomba y les dan hasta 24 horas. Se ven amedrentados y sin un respaldo del Gobierno. En una escuela, un nido que es el lugar más seguro, ahora se ha convertido en tierra de nadie", declaró Miranda, en diálogo con Canal N.

Colegios han cerrado por extorsiones

Miranda señaló que en el 2024 se reportaron más casos de extorsión en el sector educativo y que en lo que va del 2025 también se registraron actos delictivos en contra de las instituciones educativas.

"Hay directores que quieren denunciar y dicen que están cerrando por tal motivo, pero también hay otros que no quieren decir por temor a represalias (...) Hemos empezado este año con el caso de Alfred Nobel de Comas y de María de los Ángeles de Pamplona Alta, que han cerrado", manifestó.

Exigen respaldo del Gobierno

Miranda también comentó que las autoridades de los colegios exigen mayor seguridad y el apoyo del Gobierno ante el incremento de la delincuencia en el país. Además, reveló que se reunió con el ministro de Educación, Morgan Quero, para solicitar la implementación de medidas que garanticen la seguridad de los alumnos, profesores y padres de familia. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta de su parte.

"¿Dónde se quedan todos esos niños de la EBR? El ministro no se acerca, la presidenta no se acerca para dar la solución. Nosotros nos hemos acercado en setiembre del año pasado con el ministro Morgan Quero, le hemos llevado la estadística y casos de todo el Perú. El ministro no le tomó la atención y no obtuvimos ninguna respuesta", manifestó.

"No vio el material. Él estaba preocupado de que ellos podían atender los colegios nacionales. Ellos quieren dividir la gestión privada con la pública. La educación es una sola y la gestión privada es la que ayuda a cerrar las brechas de la educación. Si se siguen cerrando las escuelas van a haber más niños y estudiantes sin ir a un colegio", agregó.

Asimismo, indicó que el funcionario le aseguró que los colegios públicos están preparados para atender a los estudiantes que están en instituciones privadas. "Necesitamos que nos hagan caso (...) El año pasado han matado a un profesor dentro de un colegio. El ministro Santivañez dice que es un caso aislado porque el profesor tenía problemas. Ese no es el asunto, el asunto es que ya no respetan un lugar que debería ser seguro, que dentro de una escuela son capaces de sacar un arma, matar, delante de los estudiantes", enfatizó.