El lenguaje corporal es un elemento fundamental de la comunicación no verbal. Foto: Composición LR/Jazmín Ceras

El lenguaje corporal es un elemento fundamental de la comunicación no verbal, ya que permite expresar emociones, intenciones y actitudes sin necesidad de palabras. Uno de los gestos más analizados en este campo es cruzar los brazos, pues suele asociarse con una postura defensiva o de rechazo. Mientras que en algunos casos puede reflejar incomodidad o distanciamiento, en otros simplemente responde a una posición cómoda o a un estado de concentración.

Al respecto, el psicólogo por la UNMSM Carlos Suárez Timoteo, especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería (España) y psicoterapeuta en el MINSA, entre otros cargos, destacó la importancia de comprender el lenguaje corporal. Asimismo, explicó qué postura o lenguaje corporal se recomienda adoptar, los significados menos conocidos del gesto de cruzar los brazos y sus distintas variaciones.

El lenguaje corporal y el significado de los brazos cruzados

El lenguaje corporal desempeña un papel fundamental en la comunicación humana, ya que complementa el mensaje verbal mediante expresiones faciales, gestos, movimientos y contacto visual. Estas señales no verbales son esenciales para interpretar emociones e intenciones, por lo que han sido objeto de estudio en diversas disciplinas, como la antropología, sociología, lingüística y psicología.

Dentro del ámbito psicológico, el análisis de la expresión corporal se considera una "disciplina, el estudio de las expresiones corporales, a las cuales llamaremos lenguaje corporal, debido a la función de comunicar que presenta". Existe una amplia variedad de expresiones; un ejemplo común es cruzar los brazos, acción que, según diversos investigadores, puede comunicar "evitación, defensa o irritabilidad". Además, se asocia con la "ira, amargura o temor", aclaró el profesional.

Brazos cruzados: ¿actitud defensiva o de rechazo?

Al respecto, Suárez indicó que expertos en lenguaje corporal, como Joe Navarro, Judi James y Luis Ferrari, han identificado distintas formas de cruzar los brazos y sus respectivas connotaciones.

Cruzar los brazos y mantener los pulgares arriba : por ejemplo, cuando los pulgares permanecen visibles hacia arriba, la postura puede indicar una actitud defensiva, pero con disposición a la comunicación.

: por ejemplo, cuando los pulgares permanecen visibles hacia arriba, la postura puede indicar una actitud defensiva, pero con disposición a la comunicación. Cruzar los brazos y mantener los pulgares abajo: en cambio, si los pulgares están abajo, podría reflejar rechazo, desinterés o incluso un intento de imponer una posición.

en cambio, si los pulgares están abajo, podría reflejar rechazo, desinterés o incluso un intento de imponer una posición. Cruzar los brazos sosteniendo con las manos los codos: otra variante es sostener los codos con las manos, lo que puede denotar cansancio, aburrimiento o leve ansiedad.

A pesar de que "popularmente" esta postura se asocia con actitudes defensivas o de rechazo, en realidad, no siempre es así para todas las personas.

En caso de que existan otros significados menos conocidos, cruzar los brazos es una acción cuyo significado varía según la forma en que se realiza, el contexto en el que se emplea y la intención de comunicación o no.

Por ejemplo, al iniciar una conversación con alguien que acabamos de conocer, si mientras lo escuchamos cruzamos los brazos, este gesto podría interpretarse como un juicio hacia su discurso, una muestra de desacuerdo o incluso una señal de aburrimiento. Por otro lado, en un salón de clases, cuando un estudiante brinda una respuesta clara y precisa, el profesor puede cruzar los brazos como una forma de demostrar interés y admiración por lo expresado.

Diferencias entre tensión y relajación al cruzar los brazos

Al presentar estas dos opciones (relajación y tensión), es importante entender que cruzar los brazos será una respuesta al evento que haya generado alguno de estos estados. Por lo tanto, las diferencias dependerán de la situación que los haya provocado.

Por ejemplo, si alguien nos miente y sabemos la verdad, al cruzar los brazos, este gesto podría volverse tenso, reflejando nuestro estado emocional. Por el contrario, si estamos por sentarnos en un medio de transporte camino a casa después de una jornada laboral, cruzar los brazos puede adoptar una postura relajada o incluso expresar una búsqueda de descanso, precisó el experto.

Impacto del lenguaje corporal en el ámbito social y laboral

Es importante considerar que, en los entornos laborales y sociales, las personas están expuestas a la evaluación de los demás. En este contexto, cruzar los brazos puede interpretarse como un gesto de rechazo o actitud evasiva, lo que en estos ámbitos no suele ser bien visto.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que "la expresión corporal de cruzar los brazos suele ser aprendida, es decir, puede ser copiada de algún familiar desde edades tempranas o ser copiada por la expresión emitida de algún personaje de TV, real o animado". Por ello, no siempre refleja lo que comúnmente se cree, sino que su significado dependerá de la interacción en la que ocurra.

Por ejemplo, cruzar los brazos junto con un ceño fruncido puede interpretarse como molestia o incomodidad, mientras que hacerlo acompañado de una sonrisa podría demostrar interés.

Por otro lado, los brazos cruzados sumados a una postura encorvada pueden reflejar timidez, miedo o vergüenza. Por el contrario, cruzar los brazos manteniendo una postura erguida podría transmitir seguridad, como suele observarse en muchas fotos de perfil en LinkedIn.

Alternativas para proyectar apertura y confianza

Sobre este punto, el especialista enfatizó que, para transmitir confianza y apertura, no es necesario obsesionarse con adoptar una postura específica, ya que no somos maniquíes. No obstante, recomendó variar las posturas y expresiones durante la comunicación:

Entre las posiciones que favorecen una interacción efectiva se encuentran aquellas que mantienen el cuerpo relajado o erguido. Los brazos deben estar ligeramente separados.

El uso de las manos para enfatizar el mensaje es clave. Gestos como una sonrisa y el contacto visual frecuente.