El fútbol peruano ha producido jugadores talentosos a lo largo de su historia, algunos de los cuales han dejado huella en clubes internacionales. Sin embargo, son pocos los que han logrado consolidarse en equipos de élite como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City o Bayern Múnich. ¿A qué se debe esta situación? Si bien factores como infraestructura, formación técnica y gestión deportiva son clave, un aspecto muchas veces subestimado es la psicología deportiva, especialmente en las etapas formativas.

En una entrevista brindada a La República, Joao Julinho Veneros, licenciado en Psicología con posgrado y especialización en Recursos Humanos por la Universidad del Pacífico, resalta la importancia de la formación psicológica y emocional en los menores, especialmente en su desarrollo personal y social.

La falta de una planificación a largo plazo, la deficiencia en la formación de jugadores y la escasez de infraestructura adecuada han limitado el crecimiento del talento joven. Foto: Andina

¿Qué papel juega la estabilidad emocional en el desarrollo de un jugador de élite?

Definitivamente, la estabilidad emocional es un factor clave en el rendimiento de los deportistas. Sabemos que la salud mental de los atletas puede verse afectada por distintas competiciones, no solo en el ámbito deportivo, sino también por el estrés que enfrentan a nivel personal, según su edad. Muchos de ellos atraviesan etapas exigentes, como la preuniversitaria. A su vez, es fundamental saber cómo afrontar los fracasos y gestionarlos de manera equilibrada, con una mentalidad fuerte.

¿Cómo puede un joven deportista manejar la presión de las expectativas familiares o sociales?

Esto podría condicionar al deportista por las expectativas de su familia y la sociedad. En todo caso, no es recomendable seguir dichas expectativas, ya que, si toma ese camino, el fracaso probablemente será rotundo. Por ello, se recomienda manejar la situación de manera personal, pues esto le permitirá recuperarse de las derrotas, desarrollar resiliencia y comprender mejor el término. Además, es fundamental que practique el manejo del estrés mediante técnicas como la respiración profunda, la meditación y el mindfulness (técnica que actualmente está de moda), lo que mejorará su concentración y claridad mental.

¿Qué estrategias se pueden implementar para fortalecer la resiliencia en momentos de fracaso deportivo?

Una de ellas, como lo dije anteriormente, es el mindfulness; en español, es atención plena. Es una técnica que están realizando los deportistas de élite y, sobre todo, los psicólogos deportivos la aplican mucho en sus equipos o de manera individual. Esto significa enfrentar tus propios miedos y llevar a cabo la práctica de la autorreflexión. Asimismo, es importante mencionar saber cómo comunicarlo, pedir apoyo o ayuda, levantar la mano y realizar técnicas de relajación para ir paso a paso al momento de establecer metas claras y, por supuesto, saber manejar el estrés.

¿Cómo ayuda la psicología deportiva a los jóvenes atletas a manejar la presión de alcanzar el alto rendimiento?

Definitivamente, la psicología deportiva es vital hoy en día en el deporte, ya que con talento no es suficiente. Se necesita disciplina y para llegar a ello se debe estar preparado mentalmente para llegar a la élite, significa que hay que estar 100% concentrado.

La psicología deportiva desarrolla una serie de técnicas o estrategias para que el deportista pueda controlar el estrés o la ansiedad. Además, permite realizar habilidades de afrontamiento que ayudan a mejorar la concentración, así como a estar mentalizado en superar las lesiones que se puedan presentar durante tu carrera. También va a potenciar tu motivación no solamente de manera externa, sino también interna, y esto va a ayudar a generar una mentalidad para afrontar las cosas que se vienen.

A pesar de los esfuerzos, el reciente fracaso de la selección sub-20 dirigida por el ‘Chemo’ del Solar ha dejado en evidencia que los resultados en las divisiones inferiores a nivel internacional no han sido favorables. Esto refleja un problema estructural profundo en el fútbol peruano, que no solo afecta a las categorías menores, sino que también señala la carencia de un proyecto a largo plazo para fomentar y desarrollar el talento joven desde sus primeras etapas, tanto a nivel nacional como en su proyección internacional.

Existen diversas razones que contribuyen a esta situación, y para profundizar en los motivos principales, hemos conversado con el Licenciado Volmart Solórzano Baltazar, Gestor Deportivo de la Escuela Oficial de Athletico Paranaense de Brasil, quien nos brinda su perspectiva sobre este tema crucial para el futuro del fútbol en Perú.

¿Cree que la mentalidad de los jugadores jóvenes peruanos influye en su falta de proyección internacional?

Influye mucho. Mientras que el futbolista se desarrolle y se forme en un entorno saludable vamos a tener mejores personas. Existen varios casos de futbolistas que de repente tienen el talento y la capacidad, pero lamentablemente vienen de un entorno familiar negativo. A veces los padres son separados, existe una mala formación en menores, son varios casos para comentarte. Pero, si el futbolista tiene una formación integral, el atleta va a crecer en un ambiente positivo, por eso que llevarlo de a pocos.

Se han dado casos positivos en el plano internacional de varios futbolistas peruanos, como Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, quienes han logrado destacar a nivel mundial y marcar una diferencia importante en sus respectivas carreras. Sin embargo, también existen jóvenes con un talento notable que, debido a diversos factores, no han logrado consolidarse a nivel internacional. Muchos de estos jugadores han tenido la mala fortuna de estar rodeados de un mal entorno. Es por eso que los futbolistas tienen que tomarlo como carrera. El fútbol profesional no es para cualquiera, ya que, sin disciplina, no se llega a ningún lado.

Hay jugadores que, sin talento, trabajan y se cuidan adecuadamente, y llegan a la selección, ya que ellos hacen entrenamiento invisible después de estar con sus respectivos clubes. Ese es el motivo por el cual repercute en su formación.

¿Qué aspectos técnicos, tácticos o físicos cree que no se están trabajando lo suficiente en las divisiones menores?

Desde mi perspectiva, el futbolista peruano es técnico, pero hay varios clubes y academias que omiten la parte técnica, como el gesto y los movimientos. Ahora, se ha dado la tendencia de que las escuelas de fútbol quieren convertirlo en un centro de alto rendimiento con actividades como paracaídas o ligas; sin embargo, no tienen claro lo que es la parte técnica. En el aspecto físico, los jugadores no están bien preparados, ya que esto proviene de la precariedad que existe en los colegios y de los profesionales que no están bien capacitados.

¿Existen diferencias significativas en la infraestructura y metodología de trabajo en comparación con países como Brasil o Argentina?

Definitivamente, la infraestructura cambia por completo. Hay equipos peruanos que supuestamente son grandes, pero no cuentan con campos; las subdivisiones menores no tienen un lugar fijo para entrenar. Es realmente incierto, ya que todos ellos cambian constantemente el lugar de entrenamiento. No hay una política de Estado para que los clubes tengan la cesión de terrenos para que puedan construir sus propios centros de alto rendimiento. Si no se invierte en infraestructura y en educación, no se puede aspirar a nada.

Veo que hay clubes de Cusco y Arequipa que tienen el espacio necesario y lo están haciendo, pero a nivel nacional es una inversión a largo plazo. No todos los clubes cuentan con esas posibilidades por la falta de apoyo del gobierno. Es por eso que no hay una cultura deportiva, porque no se le da prioridad a otras disciplinas, que son clave para la formación del ciudadano.

También es importante mencionar que se debe brindar casa hogar a los chicos, una cancha donde entrenar y todas las comodidades que un club debe tener para sus futbolistas, porque, de lo contrario, no podemos pretender que sean futuras promesas.

Hace poco vi que el IPD parece que ya no le quiere dar prioridad a los proyectos deportivos en el Estadio Nacional porque le dan más importancia a la realización de conciertos o actividades afines. Sin ninguna duda, eso es lo que nos diferencia del resto de los países de la región. Por ejemplo, los equipos medianos de Brasil tienen absolutamente todas las comodidades para preparar a los más jóvenes al más alto nivel.