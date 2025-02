El renombrado economista y profesor de Harvard, Arthur C. Brooks, ha revelado una sorprendente clave para la felicidad: rodearse de lo que él llama "amigos inútiles". Según explicó durante una reciente conferencia, este tipo de amistad desinteresada es fundamental para alcanzar una vida plena, sobre todo en un mundo donde la tecnología está generando cada vez más aislamiento social.

Brooks subrayó que, aunque muchos consideran el éxito profesional como una meta principal, en última instancia lo más importante son las relaciones humanas. Estas conexiones, especialmente las amistades auténticas, tienen un papel esencial en el bienestar emocional. «Al final, no tienes éxito profesional, solo tienes las relaciones. En el último día de tu vida, solo tienes el amor. Y si no tienes el amor, no tienes nada», afirmó.

¿Qué significa tener amigos "inútiles"?

Durante la conferencia ‘It’s time to think’, Arthur C. Brooks explicó en qué consiste el concepto de "amigos inútiles". A primera vista, la expresión puede parecer negativa, pero su significado es todo lo contrario. Según Brooks, se refiere a aquellos amigos que no son útiles desde una perspectiva práctica, es decir, que no ofrecen beneficios laborales o económicos. Sin embargo, estos amigos tienen un valor incalculable al brindar apoyo emocional, confianza y compañía.

«Los amigos útiles te sirven para muchas cosas: en el trabajo, en proyectos... Pero la cosa más bonita que puedes decir a un amigo es 'Tú eres totalmente inútil para mí'», indicó Brooks. Este tipo de amistad es clave porque está basada únicamente en el afecto y la reciprocidad, sin expectativas de recibir algo a cambio. Para el científico, estas relaciones son las que realmente alimentan la felicidad a largo plazo.

Brooks también destacó que la tecnología es un obstáculo en la construcción de este tipo de relaciones. «Estamos siempre juntos, pero separados, sobre todo por los aparatos, por la tecnología, que nos separa mucho», mencionó, aludiendo a cómo los dispositivos digitales han reducido la interacción cara a cara.

La amistad y otros pilares de la felicidad

Brooks, conocido por sus investigaciones sobre liderazgo y bienestar, identificó cuatro factores clave para lograr una vida feliz: la fe, el trabajo, la familia y la amistad. Según sus estudios, estas áreas son fundamentales para alcanzar una satisfacción plena. En el caso de la amistad, el profesor señaló que son «las relaciones más íntimas en la vida» las que determinan la verdadera calidad de la misma.

De acuerdo con Brooks, el éxito profesional, aunque relevante, no es suficiente para garantizar una existencia plena. La felicidad se construye a través de la interacción humana y del amor que se genera en las relaciones personales. «La felicidad no es un sentimiento», afirmó. «Es la combinación del disfrute, la satisfacción y el sentir de la vida».

Estos conceptos coinciden con investigaciones recientes sobre psicología positiva, las cuales sugieren que quienes cuentan con vínculos sociales sólidos tienen menos probabilidades de sufrir trastornos relacionados con el estrés y la depresión. Por ello, la invitación de Brooks es clara: priorizar las relaciones desinteresadas en un entorno cada vez más tecnológicamente conectado, pero emocionalmente distante.

¿Por qué las relaciones humanas influyen tanto en el bienestar?

Diversos estudios han demostrado que el ser humano es social por naturaleza y que el aislamiento puede afectar negativamente la salud mental y física. Brooks refuerza esta idea, afirmando que la soledad es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la felicidad. Por ello, las amistades genuinas son una fuente de estabilidad emocional.

La clave, según Brooks, está en encontrar amigos que no representen una ventaja material, sino un refugio emocional. Esta perspectiva invita a repensar el valor de las relaciones humanas en una sociedad donde el individualismo y el éxito económico son frecuentemente sobrevalorados.

A medida que más personas toman conciencia de la importancia de cuidar sus vínculos sociales, es posible que enfoquen su tiempo y energía en construir amistades sólidas. Brooks finaliza con una reflexión poderosa: «Si no tienes el amor, no tienes nada». Un recordatorio de que, en el balance final, son las conexiones humanas las que nos proporcionan verdadera felicidad.