El venezolano Henderson González ganó el reality de Netflix "Is It Cake?", destacando por su talento y creatividad en pasteles hiperrealistas. Foto: composición LR

En 2016, Henderson González dejó su Venezuela natal para buscar una nueva vida en Estados Unidos, enfrentándose a desafíos como la barrera del idioma y la falta de un título universitario reconocido. Sin embargo, esas dificultades no lo detuvieron. Su trayecto comenzó con un trabajo humilde como lavaplatos, una experiencia que, lejos de desanimarlo, se convirtió en el primer paso de una historia inspiradora.

Hoy, González es dueño de 'Master Baker', una pastelería ubicada en Florida que ha ganado reconocimiento por sus diseños innovadores y su excelencia culinaria. A través de sus redes sociales el joven veenzolano, comparte su pasión y sus logros, conquistando no solo al público local, sino también a seguidores de ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Atlanta.

Venezolano empezó lavando platos en EE. UU. y ahora es dueño de una pastelería

El camino hacia el éxito de Henderson González estuvo lleno de retos. Recién llegado a Estados Unidos, enfrentó la realidad de no hablar inglés y la necesidad de adaptarse a un nuevo país. "Me tocó empezar de cero", relató en una entrevista con La Nación. Su primer empleo como lavaplatos le permitió aprender la importancia de la disciplina y el esfuerzo, cualidades que lo ayudaron a ascender rápidamente.

Posteriormente, fue promovido a mesero y más tarde a gerente en el restaurante donde trabajaba. Este crecimiento profesional no solo le dio experiencia, sino que también fortaleció su confianza para asumir nuevos retos. La gran oportunidad llegó cuando consiguió un puesto como maestro pastelero en Disney, un trabajo que le permitió mostrar su creatividad al interpretar la magia de los diseños del parque temático en sus pasteles.

Inspirado por su hija, quien lo ayuda a visualizar y desarrollar conceptos para sus creaciones, González decidió emprender su propio negocio. Así nació 'Master Baker', una pastelería que combina arte y sabor, convirtiéndose en una referencia dentro y fuera de Florida.

Venezolano brilló en Netflix y redes sociales

La creatividad y el talento del joven venezolano, Henderson González, le abrieron puertas en el ámbito mediático. Fue seleccionado para participar en el programa de Netflix "Is it Cake?" (¿Es pastel?), donde no solo demostró su habilidad para crear pasteles que parecían objetos reales, sino que también ganó la competencia, consolidándose como un referente en el mundo de la repostería artística.

Este triunfo no solo aumentó su popularidad, sino que le permitió conectar con una audiencia internacional. Además, el empresario está preparando un documental que narrará su historia de superación, desde sus humildes comienzos hasta su éxito como empresario en Estados Unidos. Aunque reconoció haber experimentado temor a lo largo de su trayectoria, afirmó que el respaldo de su familia fue fundamental para mantenerlo motivado y avanzar hacia sus metas con determinación.

Joven venezolano sufrío discriminación en EE. UU.

Como muchos migrantes, Henderson González enfrentó episodios de discriminación en Estados Unidos. En entrevistas, ha señalado que los estereotipos sobre los latinos fueron un obstáculo, pero nunca permitieron que detuvieran su avance. "Independiente de todo lo que he hecho, creo que tener una escuela es mi principal función en este país", comentó, dejando claro su propósito de compartir conocimientos con otros.

Su deseo de inspirar a las nuevas generaciones lo ha llevado a diversificar su emprendimiento, que ahora incluye servicios de decoración y un salón de eventos. A pesar de los momentos difíciles, su capacidad de reinventarse y superar adversidades lo convirtió en un ejemplo de resiliencia.