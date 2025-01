El recojo del DNI es un proceso personal, el cuál no podrá ser derivado a terceros. Foto: Reniec/Andina/lr

El recojo del DNI es un proceso personal, el cuál no podrá ser derivado a terceros. Foto: Reniec/Andina/lr

En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es esencial para realizar trámites legales, bancarios y electorales. Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha establecido una excepción para ciertos ciudadanos, quienes ya no están obligados a renovarlo. Esta medida busca facilitar su acceso a derechos y servicios, eliminando la necesidad de actualizaciones periódicas del documento.

El DNI debe renovarse cada ocho años para mantener los datos personales actualizados y garantizar su validez en procesos administrativos. No obstante, esta obligación no aplica a todos los ciudadanos. A continuación, descubre quiénes acceden al beneficio de un DNI sin caducidad, cómo renovar el documento en caso de ser necesario y las implicancias de no hacerlo.

Ciudadanos peruanos acceden a este beneficio respecto a la renovación de su DNI, vía Reniec: ¿de qué trata? (DNI no caduca)

Reniec establece que los ciudadanos peruanos mayores de 60 años ya no tienen la obligación de renovar su DNI, ya que este adquiere la condición de "no caduca". En lugar de una fecha de vencimiento, el documento incluye una anotación que indica su vigencia permanente.

Esta disposición tiene como finalidad reducir el desplazamiento de los adultos mayores hacia las oficinas de Reniec, especialmente aquellos con dificultades de movilidad o en situaciones de vulnerabilidad. Además, busca garantizar que este grupo continúe accediendo a servicios básicos y trámites sin complicaciones.

En el caso de los ciudadanos menores de 60 años, el proceso de renovación sigue siendo obligatorio para mantener la validez del documento.

Precios y procedimiento para renovar el DNI en caso de que aún sea necesario

Si tu DNI ha caducado y necesitas renovarlo, el proceso es sencillo y está disponible en modalidad presencial o virtual. Sigue estos pasos:

Accede a la página de renovación de DNI: ingresa al portal oficial de Reniec y selecciona la opción de renovación. Inicia el trámite: acepta los términos y condiciones y proporciona los datos personales solicitados. Verificación de identidad: descarga la app DNI BioFacial para tomar una fotografía que confirme tu identidad. Elige la oficina de entrega: selecciona la sede de Reniec donde recogerás tu nuevo DNI. Completa el proceso: al finalizar, recibirás una constancia de operación en tu correo electrónico.

Costos del trámite:

Renovación de DNI azul : S/30.00 (código de tributo 02121).

: S/30.00 (código de tributo 02121). Renovación o cambio al DNI electrónico: S/41.00 (códigos de tributo 00521 o 00525, según corresponda).

Renovar el DNI a tiempo garantiza que puedas continuar accediendo a servicios esenciales y evitar complicaciones en trámites legales.

Consecuencias de no renovar tu DNI, según Reniec

Si no renuevas tu DNI al vencerse, podrías enfrentar las siguientes restricciones: