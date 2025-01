En Perú, la práctica de entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) al registrarse en un hotel es tan común que pocos se detienen a cuestionar su necesidad o implicancias legales. Sin embargo, este simple acto puede exponer a los huéspedes a riesgos significativos relacionados con la seguridad de su información personal y, en algunos casos, podría contravenir la normativa vigente.

En una entrevista exclusiva con La República, Jorge Rodríguez Cueva, abogado tributarista, asegura que no existe una ley que obligue a los usuarios a entregar su DNI en físico al ingresar a un hotel. Según el experto, este tipo de solicitudes pueden ser desestimadas siempre que el huésped no consienta expresamente dicha acción. En este artículo, te explicamos qué dice la ley y los riesgos que implica.

¿Es obligatorio entregar el DNI físico al registrarse en un hotel?

De acuerdo con Jorge Rodríguez Cueva, los hoteles no están facultados legalmente para solicitar el DNI en físico. El especialista aclara que los establecimientos pueden requerir el número del documento en ciertas situaciones específicas, como cuando el consumo o servicio contratado supera los 700 soles, ya que la normativa tributaria exige identificar al consumidor para emitir una boleta. "Si el consumo supera los 700 soles, el hotel podría solicitar el número de DNI, ya que es una obligación emitir la boleta con este dato. Sin embargo, no es necesario entregar el documento físico", señala el abogado

“El documento nacional de identidad solamente te lo puede solicitar en físico la Policía Nacional, nadie más. Pedir el número, sí es válido, pero entregar el físico o retenerlo no está permitido por ninguna norma”, enfatiza Rodríguez.

Asimismo, asegura que si un hotel insiste en retener el documento o deniega el servicio por no entregarlo, estaría incurriendo en una práctica ilegal. Los consumidores tienen derecho a negarse y aún así recibir el servicio contratado.

¿Qué riesgos implica entregar el DNI en físico?

Entregar el DNI en físico o permitir que se hagan copias puede poner en peligro la seguridad personal del huésped. Rodríguez advierte que el DNI contiene información sensible, como la dirección domiciliaria, el número de ubigeo o el código de verificación, datos que pueden ser utilizados por terceros para cometer fraudes, usurpar identidades o realizar trámites no autorizados.

"En el DNI se consignan datos sensibles, como el número de ubigeo, que puede ser utilizado en trámites, así como la dirección domiciliaria. También incluye el código de verificación, solicitado en procesos recientes como la liberación de fondos de las AFP. Toda esta información es valiosa y puede ser empleada en trámites digitales, lo que podría poner en riesgo la seguridad del titular." , alerta el abogado.

También subraya que realizar copias del DNI puede infringir la protección de datos. Sin el consentimiento explícito del titular, esta práctica representa un riesgo innecesario y podría ser objeto de sanciones legales para el establecimiento. "He visto en muchos casos que toman una copia del DNI, lo cual, desde mi punto de vista, sería ilegal por un tema de protección de datos.", agrega Rodríguez.

Principales riesgos de entregar el DNI en físico:

Fraudes financieros: Uso de los datos del DNI para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o realizar transacciones sin autorización. Robo de identidad: La información personal puede ser empleada para suplantar al titular en trámites legales o comerciales. Exposición de información privada: Datos sensibles, como la dirección domiciliaria o el número de ubigeo, pueden ser utilizados de forma malintencionada. Acceso a plataformas digitales: El código de verificación del DNI es requerido en ciertos trámites online, lo que facilita accesos no autorizados. Infracción de la Ley de Protección de Datos: Tomar copias del documento sin consentimiento podría vulnerar derechos fundamentales del titular.

¿Pueden prohibirte la entrada a un hotel si no entregas el DNI?

Rodríguez sostiene que negarte la entrada a un hotel por no entregar tu DNI en físico sería una ilegalidad. Según el abogado, ningún establecimiento tiene derecho a condicionar el servicio a la entrega del documento físico. Proporcionar el número del DNI debería ser suficiente en la mayoría de los casos, y los hoteles deben respetar esta decisión.

"Podría entregarse el DNI siempre y cuando exista el consentimiento del titular. Sin embargo, si el huésped decide no entregarlo y el hotel le responde que no hay ningún problema, entonces no pasa nada. Simplemente fue una solicitud de consentimiento que tú expresamente rechazaste. Pero si te dicen que no puedes hospedarte porque no presentas el DNI en físico, considero que estarían cometiendo una ilegalidad.", concluye Rodríguez.

Resumen

En Perú, entregar el DNI en físico al registrarse en un hotel no es obligatorio, aunque algunos establecimientos lo solicitan. Según el abogado Jorge Rodríguez Cueva, esta práctica puede vulnerar los derechos del titular y exponerlo a riesgos como fraudes y robo de identidad, ya que el documento contiene datos sensibles. Solo es obligatorio proporcionar el número del DNI si el consumo supera los 700 soles, para cumplir con normas tributarias. Además, condicionar el hospedaje a la entrega del documento físico es ilegal y los huéspedes tienen derecho a proteger su información personal.