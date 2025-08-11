Cambia tu DNI amarillo por el azul en Reniec para las Elecciones 2026: requisitos, costo y fecha límite

Es necesario cambiar el DNI amarillo al azul o electrónico para entrar al padrón electoral | Reniec | Composición LR

Se acercan las Elecciones Generales 2026, donde millones de peruanos elegirán al próximo presidente y congresistas para un nuevo periodo de cinco años, y la ciudadanía está invitada a participar. En ese sentido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a los peruanos de 18 años y más con DNI amarillo a efectuar cuanto antes el cambio a la versión azul.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Reniec detalló que el 14 de octubre se cierra el padrón electoral para los próximos comicios, por lo que dichos ciudadanos solo podrán actualizarse al documento adulto hasta esa fecha si quieren tener chance de emitir su voto en los próximos comicios.

Reniec recuerda la importancia de cambiar al DNI adulto antes del cierre del padrón electoral

Requisitos para tramitar el DNI azul

Las personas que deben tramitar el DNI azul deben reunir estos requisitos para tramitar el documento para adultos en Reniec:

Copia certificada del Acta de Nacimiento (no es necesario si esta se encuentra en la base de datos de Reniec)

Recibo impreso o digital de agua, teléfono, predial o arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses

Foto actual, impresa, tamaño pasaporte, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, a color, con fondo blanco, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza salvo que sean religiosas (no es necesario en los Centros de Atención Reniec con servicio fotográfico gratuito)

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

Ficha registral, suscrita por el titular con carácter de Declaración Jurada (el registrador proporcionará el formato)

De estudiar una carrera universitaria o técnica, puedes llevar el carnet de estudiante o la constancia de estudios para acreditar el grado de instrucción.

Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), de tenerla

En caso de DNI extemporáneo (mayores de 20 años): declaración jurada del padre, madre o hermano/a según el formato establecido o, a falta de estos, la DJ de dos testigos de conocimiento -identificados con DNI- ante un Registrador Civil.

En caso de DNI para naturalizados peruanos: copia certificada del Título de Naturalización.

En caso de discapacidad: declaración jurada de Discapacidad de Carácter Permanente; adicionalmente, de no poder efectuar el trámite por sí mismos, deberá presentar DNI el padre, madre, abuelo/a o cuidador a cargo del ciudadano/a (o carnet de extranjería o copia simple del pasaporte/cédula de identidad, en caso de ser extranjeros).

Precio y pasos para tramitar el DNI azul

Para tramitar el DNI azul o el electrónico, debes pagar los siguientes precios:

DNI azul para mayores de 17 años: S/30,00 (código 02119)

DNI azul para naturalizados: S/32,00 (código 02119)

DNI azul extemporáneo: S/35,00 (código 02119)

DNI electrónico (DNIe): S/41,00 (código 00521)

DNI azul para personas con discapacidad permanente: el trámite es gratuito.

Puedes realizar el pago en el Banco de la Nación, BCP (Sujeto a comisión bancaria), en los agentes de dichos bancos o en línea a través de pagalo.pe o viabcp.com. Una vez tengas el comprobante de pago, deberás hacer lo siguiente: