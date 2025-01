Estos feriados formarán el primer fin de semana largo de 2025 en Perú: ¿qué trabajadores podrán disfrutarlo?

Los feriados y días no laborables son esperados con gran anticipación por la población peruana, ya que representan una oportunidad para alejarse de la rutina laboral. Con el inicio del nuevo año, tanto trabajadores del sector público como del privado están atentos a las fechas que les permitirán disfrutar de estos días de descanso en el 2025.

Este fin de semana largo en Perú ofrece la oportunidad perfecta para disfrutar en familia y participar en diversas actividades recreativas. Conoce los días libres que se aproximan y organiza tu tiempo de descanso.

¿En qué fechas inicia el primer feriado largo en Perú?

Con la llegada del nuevo año, el calendario oficial de feriados se renueva, brindando la oportunidad de planificar descansos merecidos. El primer feriado largo se extenderá desde el jueves 17 de abril, feriado nacional, hasta el viernes 18 del mismo mes, también declarado como feriado. Esta doble jornada de descanso permitirá a la población disfrutar de un merecido tiempo libre.

Además, se suman el sábado 19 y el domingo 20, días habituales de descanso para los trabajadores. Esta extensión del feriado ofrece la oportunidad perfecta para relajarse, compartir en familia o realizar actividades recreativas.

Primer feriado largo en Perú será por Semana Santa: ¿quiénes descansan?

El primer feriado largo coincide con la celebración de la Semana Santa, una tradición en Perú y en muchos países cristianos que conmemora la vida de Jesús. Las fechas del jueves 17 y viernes 18 de abril son consideradas como días santos, lo que añade un significado especial a este descanso.

Durante este feriado, tanto los trabajadores del sector público como del privado podrán disfrutar de días libres. Es importante recordar que las fechas marcadas como feriadas indican un descanso obligatorio, mientras que el sábado 19 y domingo 20 son opcionales para quienes así lo requieran.

¿Cuáles son las diferencias entre feriados y días no laborables?

Es fundamental entender las diferencias entre feriados y días no laborables. Los días no laborables, aunque son importantes, no son de carácter obligatorio en el sector privado. Las empresas pueden adoptarlos a través de convenios entre empleadores y empleados. En caso de no alcanzar un acuerdo, el empleador tiene la autoridad para determinar cómo se recuperarán las horas no laboradas.

Por otro lado, en el sector público, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días inmediatos siguientes, según las necesidades específicas de cada entidad. Esta distinción es clave para que los trabajadores comprendan sus derechos y responsabilidades durante los días de descanso.

Lista completa de feriados en 2025

A continuación, se presenta la lista de feriados oficiales para el 2025 en Perú:

17 de abril (jueves)

18 de abril (viernes)

1 de mayo (jueves)

7 de junio (jueves)

29 de junio (domingo)

23 de julio (miércoles)

28 de julio (lunes)

29 de julio (martes)

6 de agosto (miércoles)

30 de agosto (sábado)

8 de octubre (miércoles)

1 de noviembre (sábado)

8 de diciembre (lunes)

9 de diciembre (martes)

25 de diciembre (jueves)

¡Aprovecha estos días de descanso y disfruta de momentos inolvidables en compañía de tus seres queridos!