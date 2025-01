Gremios de transportistas anuncian un nuevo paro por incremento de actos delictivos en el Perú. El vicepresidente de Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, y de la Asociación Nacional de Transportistas, Walter Carrera, aseguraron que se llevarán a cabo dicha medida de fuerza para exigir que el Gobierno implementen nuevas estrategias contra la criminalidad y las extorsiones que se registran en el país.

Asimismo, señalaron que se reunirán en un nuevo congreso nacional el próximo 6 de febrero para definir la fecha de paro pero que, hasta el momento, prevén que las movilizaciones se llevarán a cabo en la primera semana de marzo.

Transportistas buscan realizar una marcha multitudinaria. Foto: composición LR

Gremios anuncian nuevo paro de transportistas 2025

En diálogo con La República, los dirigentes de transportistas informaron que en el Congreso Nacional se determinará la fecha exacta del próximo paro nacional y las rutas que tomarán durante la manifestación. Según declaraciones de Campos y Carrera, la medida de fuerza se podría llevar a cabo en marzo.

"Será posiblemente para la primera semana de marzo. El 6 de febrero estamos convocando el primer congreso o la primera asamblea a nivel nacional que se va a realizar en Lima", declaró Campos.

Además, Carrera indicó que el sector de transporte público, en sus diversas modalidades, será parte del evento donde se tomarán las decisiones finales.

"Vamos a realizar un evento, un congreso donde se va a aprobar la medida de fuerza. El congreso se va a realizar el 6 de febrero y ahí se va a aprobar el día de la medida de fuerza con todo el sector de transporte público, de las diferentes modalidades. Estamos coordinando para ello y la sociedad civil organizada. Es probable que sea para marzo, los primeros días de marzo", manifestó.

Transportistas piden mayor seguridad ante ola de criminalidad en Perú. Foto: composición LR

Transportistas se pronuncian sobre incremento de criminalidad

Ambos dirigentes se manifestaron acerca de los altos índices de criminalidad que se registran en el Perú. Ellos consideraron que esta situación alarmante es responsabilidad del actual Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Señalaron que las autoridades no realizan las medidas necesarias para combatir los actos delictivos que azotan al país.

Campos expresó su preocupación por ola delincuencial. "Nunca en la historia de nuestro país se ha visto tanta inseguridad y tanta muerte. Hemos iniciado el primer mes del año 2025 y ya tenemos 80 asesinatos. Eso no lo podemos permitir. Es responsabilidad contundente del actual Gobierno, del Ejecutivo como el Legislativo", señaló Campos.

Por su parte, Carrera enfatizó la falta de planteamiento claro por parte del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado. "La situación que se viene dando por la culpa del Estado, por el Gobierno, el Ejecutivo que no ha tenido y no tiene un planteamiento, una estrategia para enfrentar el crimen organizado. Por más que los distritos sean decretados en estado de emergencia, no ha funcionado porque ha sido una medida populista sin ninguna estrategia. Yo creo que la base fundamental para enfrentar la inseguridad y otros sectores, es la inteligencia operativa", señaló.

Además, indicó que la falta de estrategia va acompañada de la carencia de herramientas modernas para enfrentar los delitos. "Aquí lo que falta es la estrategia. Una inteligencia operativa y las herramientas, la tecnología de punta como todo Estado. La tecnología que tenemos es obsoleta", dijo.

Exigen salida del ministro del Interior ante ola de criminalidad

Los transportistas Campos y Carrera se pronunciaron en contra de la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Indicaron que el funcionario debe ser retirado del Poder Ejecutivo y que en su reemplazo debe ingresar un profesional que busque enfrentar la inseguridad ciudadana.

"Creo que lo primero que hará el Gobierno es cambiar de ministro porque ha demostrado incapacidad, fracaso en todos sus supuestas luchas porque es una persona incapaz, no tiene conocimiento en el tema de seguridad. Creo que se debe retirar al ministro. Si se hace una encuesta a los peruanos van a decir que el ministro se vaya a su casa", señaló Carrera.

"El ministro no tiene ninguna autoridad, ni una voluntad política, ni ninguna planificación para combatir la inseguridad, porque nos siguen asesinando. No solo pedimos la salida del ministro sino de todo el Gabinete. Todo el Gabinete tiene que dar un paso al costado", declaró Campos.