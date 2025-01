Transportistas convocan al primer paro nacional de 2025 en protesta por ola de crímenes: evalúan fecha de movilizaciones

Transportistas de diversos gremios anunciaron la convocatoria de un nuevo paro nacional, el primero de 2025, en varias regiones del Perú, como respuesta a la creciente ola de crímenes que afecta al sector. Sin embargo, precisaron que aún están evaluando las fechas de las movilizaciones.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó en América TV que diversos gremios de transporte de Lima y Callao se reunirán el 30 de enero para determinar la fecha del nuevo paro de transportistas.

"Queremos expresar el malestar, la indignación ante la inacción de este Gobierno, que ven a los peruanos desangrarse día a día. Venimos siendo blanco de los extorsionadores, con los cobros de cupo, con los amedrentamientos, con las granadas que detonan en nuestros terminales. (Por ello), nos vemos obligados a hacer una nueva paralización este año. Estamos conversando con las bases, con las demás organizaciones para articular y hacer un paro nacional", declaró.

Asimismo, estima que 300 gremios de transporte público acatarán el próximo paro. "Todavía no se ha determinado la fecha, está por determinarse, tenemos que reunirnos con las demás organizaciones", remarcó Valeriano.

Gremios de transporte interprovincial también planean paro nacional

Martín Ojeda, director de la Cámara e Industria del Transporte, indicó que varias empresas de transporte interprovincial también están evaluando la realización de un paro nacional este 2025. "Se había tomado la decisión de que la próxima semana, entre el jueves y miércoles, van a establecer fechas de paro (...) Hemos tenido reuniones con el ministro y viceministro del Interior, hemos sido apoyados por la Sutran para coordinar y nada", expresó en Panamericana TV.

De igual manera, le envió un fuerte mensaje a la presidenta Dina Boluarte y advierte que las próximas movilizaciones serán más constantes. "Señora presidenta, si usted no hace nada, el sector transporte de a poco a poco la va a inundar de paros y se tiene que ir", opinó.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, Héctor Vargas, informó que durante este mes, enero de 2025, los transportistas definirán la fecha del nuevo paro nacional. Asimismo, destacó que esta medida ya había sido anunciada meses atrás, en respuesta a los constantes asaltos y asesinatos que afectan a los trabajadores del sector.

"Lo dijimos en noviembre y diciembre, estuvimos en varios foros, en la Cámara de Comercio de Lima, estuvimos en la Universidad ESAN y lo hemos repetido y hoy día lo volvemos a decir. Nosotros vamos a tomar una medida de fuerza. Tal como hicimos en el mes de septiembre del año pasado", declaró en Exitosa.

Finalmente, subrayó que, a su juicio y como parte de la protesta, exigirán la destitución de todos los funcionarios, ya que consideran haber otorgado suficiente tiempo a las autoridades para actuar. Según indicó, no han observado un liderazgo efectivo en la lucha contra la delincuencia.

"En vista de que ha transcurrido el tiempo y no se soluciona, consideramos que las personas que están al mando de nuestras instituciones no dan la talla y nosotros lo dijimos en ese momento. Si no dan la talla y no pueden hacer nada, la ciudadanía no puede esperar. Si estos señores tienen que irse, pues pediremos con medidas de lucha que se vayan", concluyó.