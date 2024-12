Angie Alcántara, una brillante joven peruana de 17 años, ha logrado una hazaña excepcional al ser admitida en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Cambridge, una de las universidades más prestigiosas y competitivas del mundo. Conocida por su enfoque en Ciencias de la Computación, esta futura estudiante será la primera mujer peruana en formar parte de esta institución, reconocida por la excelencia de sus programas académicos y por haber sido cuna de premios Nobel y personalidades influyentes como Bill Gates. A través de un proceso riguroso, Alcántara obtuvo una beca que cubre íntegramente sus estudios, alojamiento y otros gastos necesarios para su formación.

¿Quién es la peruana que ganó una beca en la universidad más prestigiosa de EE. UU.?

Angie Alcántara nació en Barranca, una provincia a unas cinco horas de Lima, donde comenzó a mostrar su pasión por las matemáticas a una edad tempran "Como mi mamá me enseñaba matemáticas, a mí me empezó a gustar bastante. Como para ponerme a prueba, siempre los fines de semana me llevaba a concursos en Barranca. (...). Como se dio cuenta de que estaba mejorando, comenzamos a ir más lejos, como Huacho, y así llegamos hasta Lima", señala Angie

Su historia es un testimonio del talento y la dedicación de una joven peruana que, a pesar de las dificultades, ha logrado destacar en un campo tan competitivo como las ciencias exactas. Alcántara no solo fue admitida en el MIT, sino que también logró ingresar a otras universidades de renombre, como la Universidad de Cambridge y la Universidad de California en Berkeley. Sin embargo, optó por seguir su camino en el MIT, donde estudiará Ciencias de la Computación.

¿Cómo logró ingresar a la universidad más exclusiva de EE. UU.?

El proceso de postulación al MIT es uno de los más rigurosos del mundo, y Angie no fue la excepción. "Al terminar el colegio, en diciembre de 2022, comencé mi postulación a la beca Cometa Camp y pasé alrededor de cinco etapas. En abril, me informaron que había sido aceptada en este proceso, el cual era extremadamente selectivo. Una vez admitida, nos proporcionaron asesoría completa y financiamiento para postular a universidades en el extranjero", explicó Angie. La Beca Cometa, un programa peruano, le permitió recibir apoyo completo para realizar su postulación a universidades en el extranjero.

En cuanto al MIT, Angie aplicó a través de un proceso altamente competitivo. "Recibí una llamada y me dijeron que eran del MIT. Querían felicitarme, especialmente, porque, de los que habían postulado, hay dos rondas para aplicar, yo apliqué en la primera ronda, me dijeron que de los que habían postulado en esa ronda (...) Solo admitieron a 20 internacionales, y yo había sido la única de Latinoamérica", comentó Alcántara

¿Qué concursos internacionales ganó Angie Alcántara?

Angie Alcántara ha cosechado numerosos premios en competiciones internacionales que avalan su destreza en las matemáticas y la informática. En 2021, ganó la medalla de oro en la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemáticas (PAGMO), y una medalla de plata en el Mundial Femenino de Matemática (EGMO). Estos logros la colocaron en el radar de las universidades más prestigiosas del mundo.

Además, en el ámbito de la informática, Angie logró medallas de plata en la Competencia Iberoamericana de Informática y Computación en 2021 y 2022, y una medalla de bronce en la Olimpiada Mundial Femenina de Informática (EGOI) en 2022. Su constancia y éxito en estas competencias internacionales la posicionaron como una de las estudiantes más brillantes de su generación.

¿Cuánto cuesta estudiar en el MIT de Cambridge?

El MIT es reconocido por ser una de las universidades más exclusivas y costosas del mundo. Para el año 2024, el costo anual de matrícula en esta institución supera los $61,990 USD, cifra que coloca al MIT entre las opciones educativas más caras de los Estados Unidos.