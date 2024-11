Un joven originario de la provincia de Espinar, en la región Cusco, es actualmente estudiante de la universidad más prestigiosa del país, según el ranking QS World University Rankings. Actualmente, cursa la carrera de Ingeniería Ambiental gracias a la Beca 18, un apoyo estatal que le permitió acceder a una formación de primer nivel en una institución de renombre.

¿Cómo logró este joven llegar hasta una universidad de tan alto prestigio? En una entrevista con el profesor Modesto Montoya a través de su canal de YouTube, el estudiante cusqueño relata los desafíos que enfrentó, el proceso que lo llevó a obtener la beca y cómo, desde su tierra natal, llegó a Lima para estudiar la carrera de sus sueños.

¿Quién es el joven cusqueño que ganó una beca en universidad top peruana?

Elmer Taipe Llamoca es un joven originario de la provincia de Espinar, en la región Cusco. De acuerdo con la entrevista con el profesor Modesto Montoya, el joven cusqueño describe su situación familiar como una de escasos recursos. “Mi familia es de escasos recursos. Mi padre trabajaba en construcción y mi madre era ama de casa”, explica. A pesar de las dificultades económicas, su deseo de estudiar una carrera universitaria nunca disminuyó.

Actualmente, cursa la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una de las universidades más prestigiosas del país, según el ranking QS World University Rankings. Su ingreso a esta institución de renombre fue posible gracias a la Beca 18, un programa del Estado peruano que ofrece apoyo a estudiantes con recursos limitados.

Cursa el cuarto año de carrera. Foto: captura de pantalla/Modesto Montoya/YouTube

¿Por qué Elmer Taipe postuló a la carrera de Ingeniería Ambiental?

El interés de Elmer por la Ingeniería Ambiental nació desde su infancia, influenciado por los problemas sociales y medioambientales que observó en su región. “Espinar es una provincia netamente minera, y yo desde pequeño veía conflictos mineros, huelgas, entre muchas cosas. Desde ahí nació mi sentido por estudiar esta carrera”, señala Elmer. Este contexto fue clave en su decisión de elegir una carrera que le permitiera incidir en los problemas medioambientales que afectan a su comunidad.

¿Por qué decidió optar por postular a la Universidad Peruana Cayetano Heredia?

Decidió postular a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, debido a que fue un proceso que, en su caso, fue facilitado por las circunstancias de la pandemia. “La vez que yo postulé a la Universidad Peruana Cayetano Heredia fue virtualmente. Era época de pandemia, entonces me facilitó dar el examen virtual en la Cayetano Heredia”, comenta.

El hecho de poder realizar el examen desde su ciudad natal, Cusco, fue una ventaja crucial, ya que eliminó la necesidad de viajar a Lima para postular. Esto permitió que Elmer tuviera la oportunidad de ingresar a una de las universidades más prestigiosas del país sin los obstáculos logísticos y económicos que le habrían impedido considerar otras opciones.

¿Por qué Elmer Taipe no postuló a la UNI?

El profesor Modesto Montoya le preguntó por qué no postuló a la UNI, a lo que Elmer Taipe respondió que no tenía suficiente información sobre la Universidad Nacional de Ingeniería. “Como le mencioné al inicio, yo soy de la región Cusco y no tenía tanto conocimiento de las universidades acá de Lima”, explica Elmer al referirse a su desconocimiento sobre las opciones educativas en la capital.

¿Qué mensaje brinda Elmer Taipe a los jóvenes que quieren postular a Beca 18?

La Beca 18 fue un factor clave en la vida de Elmer Taipe, ya que le permitió acceder a una educación universitaria de calidad, algo que no considera que hubiese sido complejo sin este apoyo. El cusqueño recomienda a otros jóvenes que aprovechen esta oportunidad. “A todos los demás jóvenes, chicos que postulen a Beca 18, es una gran oportunidad que puede cambiarle su vida”, afirma Elmer.