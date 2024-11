Mercados de Puente Piedra señalaron que no acatarán el paro nacional porque el Perú debe ser un buen anfitrión. Foto: composición LR/Andina/LR

Los representantes de los mercados de Puente Piedra emitieron un comunicado para informar que no acatarán el paro nacional, convocado por gremios de transportistas, durante el foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Ellos indicaron que continuarán exigiendo al Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, realizar diversas acciones en contra de la delincuencia y criminalidad que se registra en el país.

"Los representantes de los mercados más importantes del distrito de Puente Piedra como: Mega mercado Huamantanga, Tres Regiones, Monumental, Cooperativa, Número 1 y La Estación han tomado la firme decisión de no acatar el paro convocado en la semana del APEC", se precisa en el comunicado.

Mercado de Puente Piedra no acatará paro nacional. Foto: Andina

Mercados de Puente Piedra no acatarán paro nacional

Los comerciantes indicaron que decidieron no acatar el paro nacional, que se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre, debido a el Perú es "la sede de una importante reunión de esta parte del Pacífico, 'Cumbre Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico'" y consideran que los peruanos no deben ser "malos anfitriones".

"A la opinión pública, se le hace saber que el no participar del paro, no significa que ya no exijamos al Gobierno continuar con la lucha contra la inseguridad que nos agobia, pero sabremos exigir nuestros derechos en el momento oportuno", manifestaron.

Además, pidieron al Gobierno no descuidar el resguardo de los mercados, debido a que son víctimas de bandas criminales.

"Exigimos al Gobierno no descuide el resguardo a los empresarios de los mercados que hasta la fecha venimos siendo amenazados porque somos nosotros los que hacemos patria. No nos callamos, es solo una tregua", señalaron.

Paro nacional convocado durante APEC. Foto: La República

Transportistas que participarán del paro nacional

El vicepresidente de Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, y el representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, anunciaron que los trabajadores a quienes representan participarán del paro nacional con el objetivo de exigir al Gobierno combatir la inseguridad ciudadana.

Asimismo, se pronunciaron luego de que un grupo de transportistas indicaran que no se sumarán al paro.

“Nosotros vamos a acatar el paro. El ministro Adrianzén puede salir con algunos dirigentes como ya en un momento lo hicieron, el ministro de transporte y del Interior. Sin embargo, los vehículos son de los propietarios, concesionarios de las empresas. El 20% son de las empresas y el 80% es de los propietarios. Los propietarios no van a salir porque tienen temor de que les rompan la luna, de que quemen los carros ¿Quién va a pagar eso? La empresa no va a responder por nada y, por eso, van a paralizar de todas maneras digan lo que digan”, manifestó Valeriano en diálogo con La República.