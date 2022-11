Población LGTBIQ+ completa solo la mitad de años de estudios

Con apenas 16 años y una vida llena de sueños, Lesly Quispe tuvo que dejar la carrera de Educación debido al bullying que sufría en la universidad y el poco apoyo de sus familiares.

Fueron varios los episodios que la llevaron a decidir dejar la vida universitaria. Y los comentarios negativos de sus compañeros y profesores sobre su aspecto físico solo abonaron a aumentar sus dudas sobre su futuro laboral.

“Me dije a mí misma: ‘¿valdrá la pena terminar mi carrera? ¿Como mujer trans encontraré un puesto laboral como profesora?’ Todas esas interrogantes me afectaron mucho”.

Su historia es una entre miles de personas trans que han visto truncados sus sueños.

Solo la mitad del ciclo

De acuerdo con un estudio de Macroconsult, la población LGBTIQ+ realiza entre 5,5 y 7 años de educación; es decir, la mitad de años de quienes no forman parte de esta comunidad. Según la investigación, las personas heterosexuales estudian entre 11 y 16 años.

La falta de acceso a una educación plena causa graves afectaciones en el ámbito laboral.

En el caso de Lesly, ella tuvo que dejar su casa. La situación la obligaba a trabajar, pero la sociedad le negaba una vez más esta posibilidad. “Conseguir trabajo también fue un drama”.

Recuerda que en cada lugar donde solicitaba trabajo, la miraban mal y la juzgaban por su aspecto. Incluso, para ser contratada debía cortarse el cabello. “Me puse a llorar, y pensaba por qué tenía que hacer estas cosas que no me hacían sentir bien. No me parecía justo. Es un hecho muy importante que marcó mi vida”, comenta.

El mencionado estudio, realizado por los investigadores Álvaro Monge y Katherine Sánchez, también revela que la población LGBTIQ+ tiene tasas de desocupación superiores al 8%, cinco veces mayor que las personas heterosexuales.

“Hemos encontrado una relación entre el trabajo sexual forzoso y la incidencia de problemas de salud mental en las personas LGBTIQ+, tomando como base las encuestas del INEI”, afirma Monge.

Hoy, con 32 años, Lesly dice haber cumplido algunos sueños. Hace poco ganó el título de Miss Trans 2022 y fue encargada del Área Social en la ONG Féminas Perú.

Desde su escritorio y las calles lucha para que las generaciones futuras no pasen por lo mismo que ella. “No me gustaría que pasen por lo que yo pasé. Necesitamos más información y leyes”, precisa.

Problema estructural

Los integrantes de la comunidad LGTBI+ afrontan brechas de desigualdad en educación, trabajo, salud y otros; además de sufrir violencia y actos discriminatorios.

Y es justamente lo que afecta su salud mental. Según datos de Macroconsult, entre el 24% y 30% tiene afecciones o trastornos psicopatológicos.

Para el coordinador de Programas de Promsex, Aarón Puescas, la población LGTBIQ+ experimenta distintos tipos de violencia en los ambientes básicos de socialización, “esto debido a la creencia generalizada de que la heterosexualidad es la única forma de existir y de ser en el mundo”.

Para evitar la violencia, señala, se debe verbalizar el enfoque, no solamente el de género sino uno de diversidad sexual. Además, indica que debe haber políticas públicas a fin de cerrar brechas educativas y laborales de la comunidad LGTBIQ+.

La clave

Reacciones

Aarón Puescas, coordinador de Programas de Promsex

“Población LGBTI+ vive discriminación y violencia sistemática en los ambientes de socialización, debido a una creencia generalizada de que la heterosexualidad es la única forma de ser en el mundo”.

