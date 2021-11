Coronavirus en Perú: tres de cada 10 peruanos no se vacunan porque no tienen tiempo o temen efectos

La vacunación contra la COVID-19 avanza con buen ritmo en el país, pues a la fecha más de 15 millones de personas ya tienen la inmunización completa y ya se han aplicado cerca de 35 millones de dosis. Pese a los esfuerzos del Ministerio de Salud por alcanzar el mayor número de peruanos inmunes, aún hay quienes se niegan a inocularse o a ponerse la segunda dosis contra el coronavirus.

¿Cuáles son las razones por las que los peruanos no quieren vacunarse? De acuerdo con la más reciente encuesta de Ipsos para El Comercio, las excusas que ponen son muchas y entre las más comunes se encuentran que no tuvieron tiempo o estaban trabajando cuando les tocó su inoculación.

Ante la pregunta de por qué aún no se ha vacunado o no ha recibido la segunda dosis contra el COVID-19, el 30% aseguró que no tuvo tiempo, se encontraba trabajando o todavía no le tocaba, pese a que actualmente ya se está atendiendo a los mayores de 15 años.

Otro 11% se mostró preocupado por los supuestos efectos secundarios de la vacuna y el 8% dijo no creer que las vacunas sirvan para proteger de la COVID-19.

El 6% señaló que no se inmunizó porque tuvo COVID-19 “hace poco” y otro 4% sostiene que tiene una condición o una enfermedad que se lo impide.

Entre otros motivos que los encuestados adujeron están los siguientes: “Estoy embarazada” (1%), “He perdido mi DNI” (3%), “Colas largas o no hay stock” (3%) o “Estaba de viaje” (1%).

Octubre registró menos decesos por coronavirus desde que inició la pandemia

Cabe señalar que los casos de muertes por coronavirus continúan en descenso mientras avanzan las jornadas de inmunización. Según los registros del Ministerio de Salud (Minsa), el pasado octubre fue el mes con menos decesos contabilizados desde que inició la crisis de salud en el país. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades informó que en este periodo hubo 910 muertes.