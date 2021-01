Uso de camas UCI se elevó a 87% y en Lima quedan solo 6

Las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) se encuentran ocupadas no solo en Lima y Callao, sino en la mayoría de regiones debido a la crecida de contagios de COVID-19 por el relajamiento de las medidas de seguridad en diciembre.

A este problema se suma la falta de intensivistas y el agotamiento del personal médico.

Sobre ello, la Defensoría del Pueblo aseguró ayer, con información de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que solo quedan seis camas UCI con ventilador mecánico para pacientes adultos con COVID-19, en Lima y Callao

Si bien hay 37 centros con camas UCI en la capital, esta cifra incluye a los nosocomios para niños, para gestantes, pacientes con cáncer y hospitales de las FF. AA. y la PNP. Pero si hablamos de camas para adultos en general con COVID-19, solo quedan 6 (3 en Lima y 3 en el Callao).

Alicia Abanto, defensora adjunta para Servicios Públicos, refiere que en el complejo hospitalario Villa Mongrout de EsSalud existían hasta ayer 37 pacientes en una lista de espera por una cama UCI.

“Prácticamente no hay camas en Lima y Callao, el escenario que estamos viviendo es de absoluto dolor, si hoy hay una lista de 37 pacientes en espera, esta podría ser una cifra terrible en los próximos 15 días”.

Y remarcó que si bien ahora hay 1,721 camas UCI a nivel nacional, solo queda disponibles 246 lo cual “es crítico” ante la alta demanda de los pacientes.

A nivel regional la situación es crítica en Tumbes donde solo quedaba una cama, Ucayali también una y Cusco.

Y ante la incertidumbre de las familias que esperan en los establecimientos de salud, la Defensoría insistió al Gobierno que se publique la lista de espera por cada nosocomio y pidió a la población a que colabore con los cuidados porque el sistema de salud es precario.

Ocupación va al 87%

Ahora bien, a nivel nacional la ocupación de camas UCI creció a 87%, cuando el 20 de noviembre estaba al 65%.

“Desde inicios de la primera semana de diciembre empezó el aumento para casi todas regiones”, dice el analista de datos de la PUCP, Rodrigo Parra.

A la fecha hay 7 regiones con más del 90% de ocupación de camas UCI, entre ellas Lima que está al 95%, con 3 camas para adultos; Ucayali con 94%, con 1 cama; Tacna al 93%, con 2 camas; Arequipa al 92%, con 5 camas; Huánuco al 92%, con 4 camas; Callao al 91%, con 3 camas; Piura al 91%, con 8 camas.

Por otro lado, también está creciendo la demanda de hospitalización. “Al día de hoy existe 6.666 pacientes hospitalizados y nuestro peor momento de la pandemia fue cuando superamos los 14.000 hospitalizados por covid. Está creciendo muy rápido desde la quincena de diciembre a nivel nacional”, agregó Parra.

Los fallecidos por toda causa también están aumentado. El promedio semanal era de 360 en noviembre y creció a 500 en diciembre, similar a la quincena de setiembre cuando estábamos en la primera ola del COVID-19.

En tanto, en Huánuco, el jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa), César Torres, pidió más recursos humanos, en especial médicos intensivistas porque cuentan con un solo especialista por cada 6 camas y atiende las 24 horas del día. En ese sentido, Torres pidió al Minsa que apruebe los recursos necesarios para contratar a más personal de salud por modalidad de tercero o locadores de servicio.

Precisó que de nada sirven las camas UCI y el oxígeno, si no se cuenta con el intensivista para atender los casos graves.

Además alertó que los pacientes -el 75% son adultos mayores con comorbilidad- están llegando graves al hospital porque están esperando el último momento para atenderse.

Y agregó que el 25% de los nuevos infectados son jóvenes de 25 a 30 años que asistieron a fiestas de fin de año.

Mientras que el director de Epidemiología de la Diresa de Junín, Luis Zúñiga, señala que en la región solo le quedan 3 camas UCI con ventilador mecánico y precisa que la lista de espera está empezando a crecer en las provincias y distritos como es el caso de Chanchamayo y San Martín de Pangoa.

Además dijo que los jóvenes están empezando a complicarse y que a partir de enero los casos han comenzado a elevarse como rezago de las fiestas de fin de año y el descuido.

Por otro lado, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva lamentó que en el tiempo de relativa calma no se corrigieron las deficiencias que se dieron en la primera ola. “A esto se suma el desgaste no debidamente recuperado del personal sanitario, la ausencia de un plan estructurado que permita afrontar la pandemia como tragedia y la no reposición de insumos y equipos biomédicos”, alertó.

En el norte y sur

Mientras tanto, en Lambayeque, el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, indica que ya no se cuenta con camas UCI disponibles en los hospitales para pacientes con COVID-19 y solo se abren espacios cuando hay fallecimientos.

El funcionario pidió que se modifique la norma para la contratación de recursos humanos con doble percepción. “Necesitamos al menos 25 médicos intensivistas para poner a funcionar las camas”, exhortó.

Mientras que en Piura, ayer ya no quedaban posibilidades para el ingreso de nuevos pacientes críticos a UCI. Eso ocurría en todos los hospitales de la región, dijeron las autoridades.

“La probabilidad de que una persona en estado crítico por coronavirus sobreviva en una cama UCI es del 60%”, advirtió Rafael Gallo, del área UCI del Hospital Cayetano Heredia de la región Piura.

Y en Cusco solo 7 de las 25 camas UCI están disponibles, se supo. Según el reporte de la Gerencia Regional de Salud, en estos días se incrementó las camas UCI en 2 y está previsto aumentar otras 35 camas.

En Puno, las camas UCI para pacientes críticos con COVID-19 del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca están al borde del colapso. Ahí se tiene 50 camas para pacientes moderados y solo tres camas UCI.

Mientras que más al sur, en Tacna, solo quedan dos camas UCI disponibles. El jefe del Comando COVID-19 y jefe de la Diresa, Oscar Galdós, informó que solo hay dos camas disponibles y que se encuentran en el Hospital Hipólito Unanue.

Galdós Ramírez advirtió también que hace falta médicos intensivistas para afrontar una segunda ola de casos COVID-19. En esta región solo hay un médico especialista cuando se necesitan por lo menos cuatro.

Finalmente, en Moquegua hay 14 camas UCI ocupadas de las 19 existentes. En el hospital regional de Moquegua están 7 ocupadas, mientras que en EsSalud queda 5 camas.

Villena: “Se debe aumentar 10% o 20% de camas UCI”

El infectólogo Juan Villena explicó que los pacientes en UCI generalmente permanecen más de 20 días internados o tardan hasta dos meses, quedando inutilizable la cama por ese tiempo.

“Entonces, cualquier incremento de casos que tengamos aún cuando sea pequeño, ya genera problemas en los centros asistenciales. Por eso es que decimos que ya no hay camas”, explicó.

En ese sentido, Villena pidió que para esta segunda ola se aumente más de 10% o 20% las camas UCI. “Tenemos más de 1.000 camas ocupadas, entonces necesitamos otro número de camas para los pacientes nuevos”, refirió.

Por otro lado, los casos positivos por COVID-19 se elevaron a nivel nacional a 1.037.350 (2.166 más), mientras que los decesos a 38.335 (55 más), según el último reporte del Minsa.

Mejoren en el primer nivel para no llegar a UCI

Enfoque por: Dr. Jesús Valverde, Soc. Medicina Intensiva

Estamos habilitando camas UCI en otras salas, pero eso demora. Ya está fuera de nuestro alcance, ya no hay enfermeras, ni médicos intensivistas.

La idea no es incrementar camas UCI. Lo que se debe hacer es actuar de manera temprana, reforzar el primer nivel de atención. Desde ese nivel hasta el tercero debe haber una cadena de supervivencia para evitar que llegue a UCI. Pero al no tener una atención inmediata, entonces se comienza a saturar las UCI. Y ya no hay posibilidad de respuesta, no tenemos activos, no ha habido una mejora de estos sistemas, eso lo estamos viendo ahora.

Nuestra idea es que los hospitales donde hay camas hospitalarias no UCI, donde hay médicos internólogos o neumólogos, se conviertan en salas con sistemas de alto flujo, donde se brinde oxigenoterapia a gran velocidad. Tenemos unos 400 dispositivos, pero debemos tener unos 2.500. Solo así podemos retardar que lleguen a cuidados intensivos. Eso permite ganar tiempo. Hace más de tres meses presentamos esta propuesta al Minsa, pero no hay respuesta.

Perú: camas UCI por regiones.

Casos y decesos de los primeros 11 días.

Fallecidos según sexo y grupo de edad.

Camas UCI.

