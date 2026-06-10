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Política

Josué Gutiérrez justifica alerta sobre presunto fraude: "Los hechos fueron ciertos"

El defensor del Pueblo sostuvo que las advertencias sobre un presunto fraude electoral respondieron a hechos reales detectados durante el proceso. Sin embargo, afirmó que las verificaciones posteriores permitieron determinar que no existió una práctica sistemática ni una manipulación de los resultados de la segunda vuelta.

Durante una conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo justificó sus declaraciones sobre un posible fraude. Foto: difusión
Durante una conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo justificó sus declaraciones sobre un posible fraude. Foto: difusión
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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió las alertas que emitió sobre un presunto fraude electoral durante la segunda vuelta y aseguró que no fueron equivocadas. Según explicó, la advertencia se sustentó en hechos concretos que fueron identificados durante el proceso de revisión de actas. "Los hechos fueron ciertos", afirmó al justificar la posición que asumió su institución frente a las denuncias recibidas.

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Durante un balance sobre las incidencias registradas en la jornada electoral, Gutiérrez indicó que se detectaron alrededor de 20 casos con características similares. No obstante, precisó que la cantidad encontrada resultó insuficiente para concluir que existió una operación organizada destinada a alterar el resultado de los comicios.

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El titular de la Defensoría del Pueblo señaló, además, que su institución realizó una revisión propia de las actas electorales para contrastar la información difundida por los organismos del sistema electoral. Este trabajo incluyó la verificación de documentos públicos y la comparación de datos con los resultados oficiales publicados por la ONPE.

A partir de ese análisis, el funcionario aseguró que no existen elementos que permitan sostener una denuncia de fraude. También remarcó que las cifras obtenidas por la Defensoría coinciden con las registradas por las autoridades electorales, por lo que pidió evitar especulaciones sobre una eventual manipulación de los resultados.

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