A 1.286 se eleva el número de fallecidos, entre ellos tres médicos

Por: Milagros Berríos y Julia Saldaña

A menos de una semana de que concluya la cuarentena para frenar el avance del Covid-19, el número de víctimas sigue en aumento. En total, 1.286 personas han fallecido producto de esta enfermedad desde marzo, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa). De esa cantidad, 86 decesos fueron reportados por el sector solo del sábado para el domingo.

Según el Colegio Médico del Perú (CMP) y el Sindicato Nacional del Seguro Social del Perú (Sinamssop), entre las nuevas víctimas mortales figuran dos médicos de Iquitos (Loreto).

Se trata del neumólogo de iniciales R.G.D., quien trabajaba en el hospital regional; y del psiquiatra R.A.C., de EsSalud. Ambos, de más de 60 años, murieron ayer por la madrugada a causa de la falta de oxígeno y ventiladores mecánicos, según denunciaron los gremios.

Al cierre, el Minsa confirmó estas lamentables pérdidas.

Con ellos, ya son tres los médicos que han perdido la vida durante esta emergencia. El primero de ellos atendía en un centro de salud de San Juan de Lurigancho. Se solicita pensión vitalicia para sus deudos.

A la fecha, hay 577 médicos infectados, de los cuales 25 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además de Lima, las ciudades de Iquitos y Pucallpa son las que tienen más contagiados y, a su vez, presentan serias deficiencias para el abastecimiento de oxígeno.

“Hay una planta de oxígeno en Iquitos que produce entre 100 y 160 balones al día; pero ahora se requiere de 240 a 300. Este local no trabaja por la noche y ya no tiene la capacidad para preparar lo que se necesita”, explica el decano del CMP, Miguel Palacios, quien agrega que este elemento no solo se usa para pacientes UCI, sino también en los hospitalizados moderados.

Esta situación también ha sido advertida por el jefe de emergencia del hospital regional de Loreto, Juan Carlos Acuy, quien señaló que el personal de salud -con gran temor por el contagio- demanda que se habilite una planta para controlar el incremento de la cifra de fallecidos. “Los familiares corren en busca de balones por los que pagan hasta 3 mil soles”, indica.

Hay que recordar que Loreto es una de las regiones más golpeadas por el Covid-19. Según el Minsa, hay 1.502 casos y 59 muertes confirmadas. En tanto, la última actualización de la Dirección Regional de Salud de Loreto informa de 128 fallecidos, de los cuales 66 eran sospechosos. También reportó que solo el sábado hubo 1.113 positivos, entre los que había siete médicos.

Ante esta situación, Miguel Palacios, del CMP, plantea que se envíe oxígeno líquido a la planta de Iquitos para que lo transforme en medicinal. También que esta amplíe su periodo de producción (no trabaja por la noche) y que de Tarapoto (San Martín) envíen oxígeno a la ciudad, al igual que de Tabatinga, en la frontera con Brasil.

Por su parte, el Minsa ayer por la tarde informó que 60 balones habían llegado a Iquitos.

“Ahora mismo las familias se pelean por esos balones. Deben mandar 200, con manómetros, también medicamentos. En Pucallpa, por ejemplo, falta hasta Paracetamol”, dice Palacios.

Por su parte, el secretario general de Sinamssop, Teodoro Quiñones, ha solicitado el traslado de 8 médicos graves de Iquitos a Lima; en tanto, la decana del Colegio de Enfermeras, Liliana La Rosa, tuvo que denunciar la muerte de una enfermera, una estudiante de enfermería y dos técnicas en Iquitos. Así, la región está casi en el colapso.

Peligro en Piura

Y mientras eso ocurre, en todo el país, ya van 45.928 casos positivos de un total de 375.096 personas sometidas a pruebas moleculares y rápidas, según reportó ayer el Minsa. Esto representa un aumento de 3.394 nuevos contagios en comparación con el día anterior.

Hay 5.281 pacientes hospitalizados, de los cuales 679 luchan por su vida en UCI con ventilación mecánica.

Entre las regiones con más casos están Lima, Callao, Lambayeque y Piura. Estas dos últimas tienen, además, las más altas tasas de letalidad.

Precisamente ayer en Piura se reportó el multitudinario sepelio del alcalde José Manuel Fernández, del centro poblado de Casagrande en el distrito de La Arena, quien falleció por Covid-19. En pleno toque de queda, decenas de personas acompañaron el féretro sin respetar el distanciamiento social y los protocolos de salud que prohíben los velorios y entierros masivos.

Estas aglomeraciones se siguen viendo también en los mercados que se han convertido en focos de contagio. Ayer en Lima se habían detectado 10 que pondrían en riesgo a la población.