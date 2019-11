Metropolitano: reportan disturbios en Estación Central por protesta escolar [VIDEO]

Escolares protestaron en la estación Central del Metropolitano para exigir que la tarifa de los pasajes escolares retorne a 50 céntimos. En el pasadizo del sótano de este paradero, decenas de alumnos y ciudadanos alzaron su voz con las frases “pagar ese pasaje es una estafa” y “evadir, no pagar, otra forma de luchar”.

Acusaron al municipio de Lima de haber cometido corrupción mediante la construcción de este medio de transporte. Efectivos policiales se acercaron al lugar para dispersar a los estudiantes, quienes respondieron que les dejen manifestarse porque se trataba de un “plantón pacífico”.

PUEDES VER Metropolitano: Súper Expreso Comas arrancará este lunes

Una escolar denunció que un policía agredió a su compañera porque estaba protestando en el Metropolitano. Ante ello, se escuchó que los manifestantes pedían a gritos a los jóvenes que no se preparen para ser policías. También recordaron a los efectivos Anthony Moreno Gutiérrez, Ángel Solano Retuerto y Jonathan Ayala Jaramillo, denunciados por violar a una joven en Paramonga.

“El día de hoy hemos venido por el tema del pasaje. Sin embargo, este es un mensaje claro para la ministra: queremos educación de calidad, que la vida sea más digna para todos nosotros. Como ven, aquí hay madres de familia, hay obreras, y con el sueldo de ellas lamentablemente no podemos pagar el pasaje y menos la canasta básica y menos aún estudiando en un colegio que no me asegura ningún trabajo, no me asegura entrar a la universidad”, explicó una colegiala.

Afirmó que esperan una respuesta por parte de la ministra de Educación. “Que nos diga por qué la educación tiene que ser solamente 2% de inversión cuando en otros países tienen hasta el 6% del PBI. ¿Cómo es posible que el Perú la educación sea una de las cosas en las que menos se invierta?”, aseguró.