Denuncian abandono de obras en línea fronteriza con el Ecuador [FOTOS]

Padres de familia y pobladores indígenas de la comunidad de Yama Nugka, comunidad comprendida en el cordón fronterizo de la cuenca del distrito de Río Santiago en la provincia de Condorcanqui (región Amazonas), mostraron su indignación contra la Gerencia Sub Regional Condorcanqui del gobierno regional por la irresponsabilidad, manera y forma como ha tratado a la población de esta comunidad tras el abandono de las obras que desde hace más de 11 meses la empresa aún no ha concluido.

Los padres de familia y moradores del lugar manifestaron que la empresa Jorisa quedó en entregarla en 4 meses, sin embargo, no se ha culminado la infraestructura, incluso, se encuentra en estado de abandonado. Asimismo, indicaron que el Gerente sub Regional de Condorcanqui Eduardo Amenero Rivera no ha supervisado los trabajos de construcción, que fueron gestionados con el objetivo de ofrecerles moderna infraestructura escolar a los niños awuajun wuampis.

Los perjudicados pobladores manifestaron que recibieron la visita de su concejera indígena de Condorcanqui por el actual gobierno regional, sin embargo, la representante de la gubernatura no habría planteado una solución válida.

Los padres de familia refirieron que los niños indígenas que viven en la zona estudian en improvisadas aulas construidas por ellos con materiales rústicos. Siendo así, hicieron un llamado al nuevo gobierno regional y nuevos alcaldes provinciales y distritales a apoyar a las comunidades indígenas de zonas fronterizas.

Destacaron que también sufren a causa de la contaminación, de las aguas de los ríos Santiago y Cenepa, producto de la minería ilegal que se establece en el norte de Ecuador sin ningún control.