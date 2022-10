Guacamaya Leaks: hackeo de secretos militares del Ejército es muy grave

Centenares de los llamados Informes Diarios de Operaciones del Ejército (IDO) fueron filtrados para la exposición pública por el colectivo de hackers Guacamaya. Los IDO contienen información secreta sobre la disponibilidad de personal y armamento en las cinco divisiones del Ejército y en cada unidad operativa, tanto en el Frente Externo como en el Frente Interno. E incluye datos precisos sobre el movimiento de tropas, número y ubicación, así como la cantidad de aviones y helicópteros listos para entrar en acción, además de información detallada sobre operaciones en curso, según comprobó La República, que revisó la documentación.

Sin embargo, el Ejecutivo ha minimizado la gravísima vulneración del sistema de ciberseguridad del Ejército y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas –que también fue hackeado–, y alega que la información robada carece de importancia.

El lunes 10 de octubre, luego de una presentación ante la Comisión de Defensa, el ministro del sector, Daniel Barragán, redujo el impacto de información del Ejército y del CC. FF. AA.

“Solamente hay correos electrónicos que no tienen ningún valor para el Estado peruano o para la sensibilidad de nuestro territorio, no hay nada que pueda ser sensible para otras personas”, señaló Barragán.

La República pudo comprobar que los correos electrónicos a nombre de las principales autoridades del Ejército contienen adjuntos documentos con información secreta o reservada sobre las actividades del instituto castrense, en especial del periodo 2021 y 2022. Es poco probable que los miembros del Estado Mayor General del Ejército intercambien correos electrónicos con documentos sin importancia.

Entre los IDO que encontró este diario se encuentran varios sobre las bases contrasubversivas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), con información exacta de la ubicación geográfica, el número de efectivos y el armamento. Para los terroristas del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que opera en el Vraem, estos documentos serían como oro en polvo para estos criminales.

Extrema sensibilidad

“Los IDO se generan en operaciones. En guerra externa, sería darle la opción de que el enemigo vaya varios pasos adelante nuestro al saber qué hacemos y con qué resultados. En lo interno, igualmente esos documentos en manos de los enemigos delatan lo que hacemos y cómo lo hacemos”, señaló a este periódico un ex comandante general del Ejército que prefirió no ser mencionado.

Para demostrar que es erróneo subestimar el hackeo del colectivo Guacamaya, este diario consigna cuatro documentos que el ex comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez remitió al exviceministro de Recursos para la Defensa contralmirante (r) José Boggiano Romano. Los reportes de Vizcarra pertenecen al periodo en el que ejercía como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Por ejemplo, el ex comandante general del Ejército José Vizcarra le comunicó al viceministro José Boggiano la necesidad de conformar un equipo especializado que determine qué hacer con los misiles antiaéreos QW-18, IGLA y SUPERIGLA: ampliar su ciclo de vida o desecharlos. Este tipo de misiles son los principales componentes de la defensa antiaérea nacional.

“Conformar un Comité para la evaluación y posible extensión de vida útil de los misiles QW-18, IGLA y SUPERIGLA, con los que cuentan las Instituciones Armadas”, se lee en la comunicación de Vizcarra a Boggiano.

Secretos. Misil antiaéreo SUPERIGLA de las FF. AA. del Perú. Foto: difusión

El documento remitido por Vizcarra a Boggiano incluye un informe adjunto sobre las características de los misiles antiaéreos, las cantidades, su ubicación y su estado, que por razones de seguridad no publicamos.

Otra información muy sensible que compartió el excomandante general del Ejército con el exviceministro de Recursos para la Defensa es la lista completa de los almacenes de explosivos del instituto militar en todo el país.

“Se le remite la relación de los polvorines del Ejército del Perú, donde se especifica la ubicación geográfica, el detalle de la Unidad de quien dependen orgánica y funcionalmente dichos polvorines, estado de conservación de las instalaciones, tipo de munición almacenada y situación legal de los terrenos”, reportó el general Vizcarra. La República accedió al anexo donde están todos los datos indicados, pero por razones de seguridad no los publicamos.

Con todos los detalles

“Es erróneo subestimar el hackeo de este grupo Guacamaya. Y es un doble error negar la importancia de los documentos filtrados. Y es mucho peor sostener que se trata de información sin importancia. Se ha producido una grave vulneración del sistema informático del Ejército. En otros países donde actuó Guacamaya, rodaron cabezas, aquí no pasa nada”, señaló un exviceministro de Defensa que también requirió no mencionar su nombre.

En la correspondencia electrónica entre Vizcarra y Boggiano también aparece un reporte pormenorizado sobre las minas antipersonales con que cuenta el Ejército, una información, sin duda, de extrema sensibilidad, de acuerdo con los expertos consultados por este diario.

“Se remite al despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa del Mindef el estado situacional actualizado del stock de minas antipersonales de los inventarios del Ejército, para su conocimiento y fines”, señala el general Vizcarra. Y le adjunta el informe del director de Logística del Ejército, general Abraham Sánchez Báez, con la precisión de la cantidad con que cuenta cada una de las cinco divisiones del Ejército. Este documento anexo al que tuvo acceso La República tampoco se publica por razones de seguridad.

Las donaciones de equipamiento militar de otros países, que buscan contratos de gobierno a gobierno para el suministro de armamento, también son consignadas en los documentos adjuntos en los correos electrónicos de los miembros del Estado Mayor General del Ejército.

“Se solicitó a esta Jefatura del Estado Mayor General del Ejército un Informe Técnico para la aceptación de la donación ofrecida por la República Popular China (...) referente a tres vehículos 8x8 modelo VP10. Al respecto se remite el Informe Técnico (...) remitido por el Servicio de Material de Guerra del Ejército”, señala el general Vizcarra en el oficio entregado al exviceministro Boggiano. Por razones de seguridad, este diario no difunde el resultado de la evaluación técnica.

Los documentos filtrados referidos hasta el momento en este reportaje comprueban que el hackeo del colectivo Guacamaya es de una grave dimensión.

“Aquí hay un responsable político”

Enfoque. Mariano González, exministro de Defensa

Que este tipo de información sea ahora de dominio público no debería haber sucedido. Nuestras Fuerzas Armadas deberían tener sistemas que protegen su información. Para ello hace muchos años, en el 2016, en mi condición de ministro de Defensa, junto a varios funcionarios del Gobierno, expusimos la necesidad de tener un gran centro de big data, no solo de información militar sino también de todos los sistemas del Estado. Tanto es así que hoy vivimos en medio de una gran vulneración de sistemas.

El sistema del Estado debe ser cuidado no a través de cortafuegos tradicionales sino de sistemas de seguridad más profesionales. Si bien hoy todos los especialistas en seguridad sabemos en qué anda cada país en la región, esta información sensible no debió haber sido vulnerada. Los responsables deben asumir los procedimientos internos correspondientes. Dentro del Ministerio de Defensa hay un responsable político y es el ministro. Y para determinar a los responsables directos, el jefe del Comando Conjunto tendrá que abrir una investigación y ver quién no ha cumplido su trabajo. La cartera no puede dejar que se vulnere de esta manera la información sensible y secreta.

Documentos filtrados

Un ejemplo del tipo de documentos secretos filtrados por Guacamaya sobre el estado del material de guerra del Ejército.secretos. Misil antiaéreo SUPERIGLA de las FF. AA del Perú.