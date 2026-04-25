Roberto Sánchez critica a Balcázar por compra de aviones: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”
El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuestionó al Gobierno de José María Balcázar en medio de la polémica por la compra de aviones estadounidenses. También rechazó las denuncias de fraude y pidió respetar los resultados.
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, criticó al Gobierno de José María Balcázar por la compra de aviones de combate y lanzó una acusación directa: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”.
Sánchez cuestionó la adquisición de aeronaves estadounidenses F-16, señalando que abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos. También deslizó que existirían intereses políticos detrás de estas decisiones, en referencia a sectores vinculados al fujimorismo.
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El candidato también se pronunció sobre las denuncias de fraude electoral promovidas por el entorno de Rafael López Aliaga. Señaló que no existen pruebas que sustenten esas acusaciones. Afirmó que este tipo de discursos debilita la confianza en las instituciones encargadas del proceso electoral.
Roberto Sánchez pidió respetar la voluntad popular. Llamó a reconocer los resultados oficiales sin generar más incertidumbre. “Lo que más daño le hace al sistema electoral es la información errada”, afirmó durante su intervención pública.
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Roberto Sánchez rechaza denuncias de fraude y marca posición rumbo a una eventual segunda vuelta
El también congresista descartó de forma categórica las acusaciones de fraude. Indicó que no existe evidencia que respalde esas versiones. “No tiene cómo demostrar fraude”, sostuvo en alusión a los cuestionamientos sobre los resultados, en especial en zonas rurales.
Defendió el voto de estas regiones. Señaló que poner en duda esos resultados afecta a miles de electores. “Se ha generado perturbación en el elector”, advirtió. También remarcó que, hasta el momento, no existen actas anuladas dentro del proceso.
El líder de Juntos por el Perú también cuestionó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Criticó la demora en resolver las actas observadas. Precisó que más de seis mil siguen en evaluación, mientras que una parte ya fue remitida a la ONPE. “Las actas observadas se van a aceptar”, aseguró.
En el plano político, Sánchez reforzó su posicionamiento de cara a una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Pidió “serenidad y respeto sagrado a la voluntad popular”. Además, denunció presiones sobre instituciones públicas para “ensuciar el proceso”, en medio de un escenario de alta tensión electoral.