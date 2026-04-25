HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Sánchez critica a Balcázar por compra de aviones: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuestionó al Gobierno de José María Balcázar en medio de la polémica por la compra de aviones estadounidenses. También rechazó las denuncias de fraude y pidió respetar los resultados.

El candidato presidencial brindó una conferencia de prensa desde su local partidario en el centro de Lima. Foto: Thalia Gutierrez / LR
El candidato presidencial brindó una conferencia de prensa desde su local partidario en el centro de Lima. Foto: Thalia Gutierrez / LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, criticó al Gobierno de José María Balcázar por la compra de aviones de combate y lanzó una acusación directa: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sánchez cuestionó la adquisición de aeronaves estadounidenses F-16, señalando que abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos. También deslizó que existirían intereses políticos detrás de estas decisiones, en referencia a sectores vinculados al fujimorismo.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

lr.pe

El candidato también se pronunció sobre las denuncias de fraude electoral promovidas por el entorno de Rafael López Aliaga. Señaló que no existen pruebas que sustenten esas acusaciones. Afirmó que este tipo de discursos debilita la confianza en las instituciones encargadas del proceso electoral.

Roberto Sánchez pidió respetar la voluntad popular. Llamó a reconocer los resultados oficiales sin generar más incertidumbre. “Lo que más daño le hace al sistema electoral es la información errada”, afirmó durante su intervención pública.

PUEDES VER: Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

lr.pe

Roberto Sánchez rechaza denuncias de fraude y marca posición rumbo a una eventual segunda vuelta

El también congresista descartó de forma categórica las acusaciones de fraude. Indicó que no existe evidencia que respalde esas versiones. “No tiene cómo demostrar fraude”, sostuvo en alusión a los cuestionamientos sobre los resultados, en especial en zonas rurales.

Defendió el voto de estas regiones. Señaló que poner en duda esos resultados afecta a miles de electores. “Se ha generado perturbación en el elector”, advirtió. También remarcó que, hasta el momento, no existen actas anuladas dentro del proceso.

PUEDES VER: Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

lr.pe

El líder de Juntos por el Perú también cuestionó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Criticó la demora en resolver las actas observadas. Precisó que más de seis mil siguen en evaluación, mientras que una parte ya fue remitida a la ONPE. “Las actas observadas se van a aceptar”, aseguró.

En el plano político, Sánchez reforzó su posicionamiento de cara a una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Pidió “serenidad y respeto sagrado a la voluntad popular”. Además, denunció presiones sobre instituciones públicas para “ensuciar el proceso”, en medio de un escenario de alta tensión electoral.

Notas relacionadas
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez mantiene segundo lugar tras conteo ONPE al 95%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez mantiene segundo lugar tras conteo ONPE al 95%

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Es falsa la publicación atribuida a Vladimir Cerrón sobre Roberto Sánchez: proviene de una cuenta parodia

Es falsa la publicación atribuida a Vladimir Cerrón sobre Roberto Sánchez: proviene de una cuenta parodia

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

LEER MÁS
Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

LEER MÁS
Rafael López Aliaga alimenta su narrativa de fraude: asegura que denunciará a Piero Corvetto y Roberto Burneo

Rafael López Aliaga alimenta su narrativa de fraude: asegura que denunciará a Piero Corvetto y Roberto Burneo

LEER MÁS
CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

LEER MÁS
Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

LEER MÁS
Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025