Fuerza Popular presenta nuevo dictámen en minoría durante debate por facultades legislativas

Fuerza Popular ha presentado un nuevo dictamen en minoría sobre el pedido de facultades legislativas formulado por el Gobierno de Keiko Fujimori. El nuevo pedido, presentado por la vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, restablece los 120 días calendario que había solicitado el Ejecutivo para ejercer estas facultades en su pedido original. Además, reincorpora algunos puntos que el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución había dejado de lado.

Entre estos puntos se encuentran la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital. Este nuevo texto busca modificar una serie de leyes, como la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, con el objetivo de simplificar y mejorar la prestación de servicios por las entidades públicas.

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Díctamen en minoría presentado por Fuerza Popular | Foto: Congreso.

El dictamen también desarrolla propuestas en materia tributaria, vivienda, reforma del Estado y asuntos ambientales. El pedido completo formulado por Chacón y la bancada naranja contempla seis ejes en total.

Este es el segundo dictamen en minoría que presenta Fuerza Popular. El anterior fue presentado por los diputados fujimoristas Arturo Alegría y Jaime Abensur, quienes se abstuvieron durante la aprobación del texto sustitutorio elaborado por la Comisión de Constitución a partir de este pedido de facultades.

Juntos por el Perú también presentó un dictamen en minoría

Juntos por el Perú presentó este lunes 5 de octubre un dictamen en minoría en el que plantea desestimar y enviar al archivo la solicitud del Ejecutivo para obtener facultades legislativas. La bancada cuestionó que la iniciativa no establezca límites suficientemente claros y advirtió que podría afectar la protección del medio ambiente y los derechos colectivos de las comunidades originarias.

El documento también recoge la posición de la bancada durante la sesión del 1 de octubre de la Comisión de Constitución. En aquella jornada, JP fue el único que votó en contra del texto sustitutorio elaborado por Buen Gobierno, Ahora Nación, Renovación Popular y Cívico Obras, que fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Los cinco votos opositores correspondieron a los congresistas que suscribieron el dictamen en minoría.

Entre sus principales observaciones, la bancada alertó que las facultades solicitadas en el pedido original en materias como digitalización, contratación pública y ejecución acelerada de obras deben establecer límites frente a las obligaciones ambientales y a la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, sostuvo que cualquier medida que pueda afectar directamente a pueblos indígenas debe respetar el derecho a la consulta previa, establecido por la Ley 29785 y el Convenio 169 de la OIT, por lo que una eventual delegación de facultades no podría utilizarse para evadir estas obligaciones.