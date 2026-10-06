Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
EN VIVO

¿Congreso le dará facultades a Keiko? Mesías Guevara y Susana Matute en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Fuerza Popular presenta nuevo dictámen en minoría durante debate por facultades legislativas

El dictamen, presentado por Cecilia Chacón, vuelve a incluir propuestas en materia tributaria, vivienda y reforma del Estado.

Cecilia Chacón presentó dictámen en minoría en nombre de FP | Composición: LR.
Cecilia Chacón presentó dictámen en minoría en nombre de FP | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Fuerza Popular ha presentado un nuevo dictamen en minoría sobre el pedido de facultades legislativas formulado por el Gobierno de Keiko Fujimori. El nuevo pedido, presentado por la vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, restablece los 120 días calendario que había solicitado el Ejecutivo para ejercer estas facultades en su pedido original. Además, reincorpora algunos puntos que el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución había dejado de lado.

Entre estos puntos se encuentran la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital. Este nuevo texto busca modificar una serie de leyes, como la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, con el objetivo de simplificar y mejorar la prestación de servicios por las entidades públicas.

Video destacado

EMPATE TÉCNICO: FRANCIS ALLISON LE PISA LOS TALONES A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

lr.pe
Díctamen en minoría presentado por Fuerza Popular | Foto: Congreso.

Díctamen en minoría presentado por Fuerza Popular | Foto: Congreso.

El dictamen también desarrolla propuestas en materia tributaria, vivienda, reforma del Estado y asuntos ambientales. El pedido completo formulado por Chacón y la bancada naranja contempla seis ejes en total.

Este es el segundo dictamen en minoría que presenta Fuerza Popular. El anterior fue presentado por los diputados fujimoristas Arturo Alegría y Jaime Abensur, quienes se abstuvieron durante la aprobación del texto sustitutorio elaborado por la Comisión de Constitución a partir de este pedido de facultades.

Puedes ver

Renzo Reggiardo pone en duda resultado de la ONPE tras empate técnico: "Es una coincidencia extraña"

lr.pe

Juntos por el Perú también presentó un dictamen en minoría

Juntos por el Perú presentó este lunes 5 de octubre un dictamen en minoría en el que plantea desestimar y enviar al archivo la solicitud del Ejecutivo para obtener facultades legislativas. La bancada cuestionó que la iniciativa no establezca límites suficientemente claros y advirtió que podría afectar la protección del medio ambiente y los derechos colectivos de las comunidades originarias.

Puedes ver

Sí habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026: las 14 regiones que irían a las urnas en noviembre

lr.pe

El documento también recoge la posición de la bancada durante la sesión del 1 de octubre de la Comisión de Constitución. En aquella jornada, JP fue el único que votó en contra del texto sustitutorio elaborado por Buen Gobierno, Ahora Nación, Renovación Popular y Cívico Obras, que fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Los cinco votos opositores correspondieron a los congresistas que suscribieron el dictamen en minoría.

Entre sus principales observaciones, la bancada alertó que las facultades solicitadas en el pedido original en materias como digitalización, contratación pública y ejecución acelerada de obras deben establecer límites frente a las obligaciones ambientales y a la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, sostuvo que cualquier medida que pueda afectar directamente a pueblos indígenas debe respetar el derecho a la consulta previa, establecido por la Ley 29785 y el Convenio 169 de la OIT, por lo que una eventual delegación de facultades no podría utilizarse para evadir estas obligaciones.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerza Popular presenta nuevo dictámen en minoría durante debate por facultades legislativas

Perú vs Colombia EN VIVO: horario y canal de tv dónde ver el partido de hoy por la fecha FIFA 2026

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

Política

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

Mujer implicada en crimen de “China Polo” murió en Venezuela

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

Mujer implicada en crimen de “China Polo” murió en Venezuela

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”