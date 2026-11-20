Marina de Guerra descarta alerta de tsunami en el litoral peruano tras fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó tsunami en el litoral peruano. La profundidad del movimiento fue de 129 kilómetros.

La Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano a través de sus canales oficiales, confirmando que no había riesgo tras el sismo.

La Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano a través de sus canales oficiales, confirmando que no había riesgo tras el sismo. Foto: difusión

Un sismo de magnitud 6,7 remeció la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre y también fue percibido en Lima y otras zonas del país. El movimiento telúrico ocurrió a las 7.09 p. m., según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y departamento del mismo nombre.

Tras el movimiento, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que el evento sísmico no generaba tsunami en el litoral peruano. El organismo difundió el aviso a través de sus canales oficiales y precisó que el terremoto tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con los datos proporcionados por el IGP.

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Marina de Guerra informa que el sismo de Junín no generó tsunami en la costa peruana

La DHN publicó un reporte de evaluación del evento poco después de registrarse el movimiento telúrico. En el comunicado, difundido el 20 de noviembre de 2026, la institución señaló expresamente que el sismo no generará tsunami en el litoral peruano. La información fue compartida mediante la cuenta oficial de Hidrografía Perú en la red social X.