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Renzo Reggiardo pone en duda resultado de la ONPE tras empate técnico: "Es una coincidencia extraña"

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó a Keiko Fujimori declarar en emergencia la ONPE y el JNE tras cuestionar los constantes empates técnicos en últimos procesos electorales. Sin embargo, precisó que reconocerá el resultado final de estos comicios municipales.

Renzo Reggiardo pone en duda resultado de la ONPE tras empate técnico: "Es una coincidencia extraña"
Renzo Reggiardo pone en duda resultado de la ONPE tras empate técnico: "Es una coincidencia extraña"Composición/LR
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó los primeros resultados emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras registrarse un empate técnico en los comicios regionales y municipales.

"Tenemos elecciones y tenemos resultados prácticamente empatados. ¿Eso es una casualidad?. (…) Las elecciones presidenciales de los últimos años, casi todas, con los mismos resultados de empates. Es una coincidencia extraña", sostuvo para la prensa.

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El burgomaestre sostuvo que el país no puede permanecer en la incertidumbre y pidió a Keiko Fujimori exigir la reestructuración y declaración de emergencia de los organismos electorales.

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"Con mayor respeto por Keiko Fujimori, con quien tengo una gran relación, una muy buena amistad, que tome cartas en el asunto y que pida, de una vez por todas, la reestructuración de los entes electorales. Hay que declararlos en emergencia".

Reggiardo argumentó que la constante repetición de cómputos ajustados que se definen durante las madrugadas resta confianza al sistema y pone "al límite" la voluntad popular. Según sostuvo, este patrón de estrecho margen se ha repetido tanto en la elección municipal que integró junto a Rafael López, en el 2022, Aliaga como en los recientes procesos electorales.

"Hoy día estamos nuevamente ante una situación que nos pone al límite, que nos pone en el limbo, que no sabemos qué va a suceder. Y creo que los peruanos no merecemos eso".

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Renovación Popular saca una ventaja de 45 mil votos a falta de 1,921 actas observadas

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Resultados ONPE al 92.710%

Actualmente, el conteo oficial ha avanzado al 92.710% de actas contabilizadas, por lo que el resultado final queda a la espera de la resolución de las actas observadas que definirán la elección. Renovación Popular encabeza los primeros resultados con el 27.703% de los votos validos, seguido muy de cerca por Avanza País, que registra un 26.841%: una diferencia menor a un punto porcentual entre ambas agrupaciones.

En un segundo bloque se ubica el Partido Democrático Somos Perú con el 15.087% de la preferencia electoral, mientras que Podemos Perú alcanza un 8.008% y Alianza para el Progreso obtiene el 4.325%. El reporte oficial precisa además que el 7.290% de las actas, 1.921 en total, han sido remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su resolución.

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