Fuerza Popular presenta dictamen en minoría sobre el pedido de facultades que se debatirá mañana en el Pleno

Fuerza Popular presenta dictamen en minoría sobre el pedido de facultades que se debatirá mañana en el Pleno Congreso

Fuerza Popular presentó un dictamen en minoría sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, que el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes 6 de octubre. El vocero de la bancada, Arturo Alegría, remitió el texto a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, mediante el oficio 035-2026-2027-LAAG-DR/CD.

En declaraciones a Canal N, Alegría explicó que el documento recoge coincidencias con el predictamen de Renovación Popular y aportes de Obras. Según dijo, "si prima el debate técnico y no la ideología política", el dictamen que se vote debería incluir 50 puntos para colaborar con el Ejecutivo.

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El legislador sostuvo que el Pleno debatirá y votará tanto el texto de consenso aprobado en Constitución como el dictamen en minoría. Propuso un cuarto intermedio para intentar unificar las propuestas y afirmó que la Cámara puede rechazar el texto de la comisión y optar por el de minoría, si cuenta con el respaldo de la mayoría.

El oficio sustenta la presentación en los artículos 136 y 138 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Indica que la propuesta contiene una evaluación integral de las materias del pedido, además de fórmulas normativas que sustentan una posición distinta a la del dictamen en mayoría, aprobado el 1 de octubre.

Lo que aprobó Constitución

El dictamen en mayoría, aprobado el 1 de octubre por la Comisión de Constitución, propone delegar facultades al Ejecutivo exclusivamente en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño, por 90 días calendario. Según el Congreso, la Junta de Portavoces incluyó el tema en la agenda del Pleno y acordó, por unanimidad, un debate de tres horas, distribuido de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios.

Juntos por el Perú, en cambio, rechazó la delegación y pidió su archivamiento total en un comunicado difundido el sábado.

Entre los puntos que Fuerza Popular busca incorporar, Alegría mencionó un marco normativo para que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad y apoyen a la Policía Nacional. También planteó que asuman funciones de apoyo en los penales y participen en acciones de inteligencia junto con la Policía y que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) reciba capacidad operativa.

Alegría propuso, además, que las organizaciones que usen armas de guerra, coloquen explosivos o cometan ataques violentos sean calificadas como grupos terroristas. Sobre el trámite posterior, pidió que el Senado respete el dictamen que apruebe Diputados y no lo desnaturalice.