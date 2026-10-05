Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Rafael López Aliaga es alcalde de Lima? y Luis Miguel Llanos en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Fuerza Popular presenta dictamen en minoría sobre el pedido de facultades que se debatirá mañana en el Pleno

El dictamen en mayoría, aprobado el 1 de octubre, delega facultades al Ejecutivo en seguridad y frente al fenómeno El Niño. Juntos por el Perú rechazó esta delegación, pidiendo su archivamiento total.

Fuerza Popular presenta dictamen en minoría sobre el pedido de facultades que se debatirá mañana en el Pleno
Fuerza Popular presenta dictamen en minoría sobre el pedido de facultades que se debatirá mañana en el PlenoCongreso
Por
google iconLa República en Google

Fuerza Popular presentó un dictamen en minoría sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, que el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes 6 de octubre. El vocero de la bancada, Arturo Alegría, remitió el texto a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, mediante el oficio 035-2026-2027-LAAG-DR/CD.

En declaraciones a Canal N, Alegría explicó que el documento recoge coincidencias con el predictamen de Renovación Popular y aportes de Obras. Según dijo, "si prima el debate técnico y no la ideología política", el dictamen que se vote debería incluir 50 puntos para colaborar con el Ejecutivo.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Muere en Venezuela mujer implicada en crimen de “China Polo”

lr.pe

El legislador sostuvo que el Pleno debatirá y votará tanto el texto de consenso aprobado en Constitución como el dictamen en minoría. Propuso un cuarto intermedio para intentar unificar las propuestas y afirmó que la Cámara puede rechazar el texto de la comisión y optar por el de minoría, si cuenta con el respaldo de la mayoría.

El oficio sustenta la presentación en los artículos 136 y 138 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Indica que la propuesta contiene una evaluación integral de las materias del pedido, además de fórmulas normativas que sustentan una posición distinta a la del dictamen en mayoría, aprobado el 1 de octubre.

Puedes ver

Sí habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026: las 14 regiones que irían a las urnas en noviembre

lr.pe

Lo que aprobó Constitución

El dictamen en mayoría, aprobado el 1 de octubre por la Comisión de Constitución, propone delegar facultades al Ejecutivo exclusivamente en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño, por 90 días calendario. Según el Congreso, la Junta de Portavoces incluyó el tema en la agenda del Pleno y acordó, por unanimidad, un debate de tres horas, distribuido de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios.

Juntos por el Perú, en cambio, rechazó la delegación y pidió su archivamiento total en un comunicado difundido el sábado.

Entre los puntos que Fuerza Popular busca incorporar, Alegría mencionó un marco normativo para que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad y apoyen a la Policía Nacional. También planteó que asuman funciones de apoyo en los penales y participen en acciones de inteligencia junto con la Policía y que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) reciba capacidad operativa.

Alegría propuso, además, que las organizaciones que usen armas de guerra, coloquen explosivos o cometan ataques violentos sean calificadas como grupos terroristas. Sobre el trámite posterior, pidió que el Senado respete el dictamen que apruebe Diputados y no lo desnaturalice.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Francia vs Bélgica EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Resultados en la región de Arequipa: Florentino Zegarra y Jenry Huisa pasarán a segunda vuelta, según la ONPE

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Política

Resultados en la región de Arequipa: Florentino Zegarra y Jenry Huisa pasarán a segunda vuelta, según la ONPE

Resultados en la región de Apurímac: Elvyn Díaz es el virtual gobernador, según la ONPE

Resultados en la región de Áncash: Antonio Casana y Betto Barrionuevo pasarían a segunda vuelta, según la ONPE

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la región de Arequipa: Florentino Zegarra y Jenry Huisa pasarán a segunda vuelta, según la ONPE

Resultados en la región de Apurímac: Elvyn Díaz es el virtual gobernador, según la ONPE

Resultados en la región de Áncash: Antonio Casana y Betto Barrionuevo pasarían a segunda vuelta, según la ONPE