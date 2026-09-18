Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, tuvo un momento incómodo por el pedido de la diputada Cecilia Chacón de Fuerza Popular para que pusiera orden durante la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, realizada este jueves 17 de setiembre. "No comparto que me pida que ponga orden porque yo sé bien lo que tengo que hacer", le respondió Reto.

Chacón había tomado la palabra para advertir a sus colegas que lo tratado en la sesión secreta previa al debate que se hizo de forma pública no podía revelarse bajo ninguna circunstancia.

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La diputada dijo que una pequeña filtración, incluso a través de preguntas o respuestas, podía tener como consecuencia sanciones para los congresistas y beneficiar a las organizaciones criminales que el Congreso busca combatir.

"Aquí creo que todos los señores diputados tienen que prestar atención. Lo tratado en sesión secreta no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno, si se considera necesario. Señor Presidente, la sesión secreta no se puede revelar ni a través de las preguntas ni respuestas. Respeto su decisión de hacer la sesión pública pero quiero señalar que los diputados tienen que tener mucho cuidado, porque puede traer sanciones. Y más allá de eso puede dar información a personas que queremos combatir. Señor presidente, ponga orden", sostuvo Chacón.

Sin embargo, Reto defendió su manejo de la sesión frente al pedido de la fujimorista.

¿Qué se discutía en la sesión reservada?

La Cámara de Diputados acordó que la exposición inicial de Astudillo se realizara en sesión secreta, aunque el debate político posterior sí fue público. El ministro debía responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre extorsión, sicariato, homicidios y la conducción de la Policía Nacional del Perú, por la moción impulsada por la bancada de Juntos por el Perútras el ataque criminal en Trujillo.

Durante la jornada, otros legisladores como Catherin Palomino (Juntos por el Perú) y Rossana Alayza (Buen Gobierno) también cuestionaron la gestión de Astudillo y reclamaron la ausencia de una reforma policial. Por un lado, Palomino cuestionó que la sesión inicial se mantuviera en reserva y planteó que el ministro debía dar la cara ante el país. La legisladora, además, consideró desde su posición personal que Astudillo no reúne las condiciones para el cargo y que corresponde evaluar su censura, tras alertar sobre el incremento de homicidios y casos de violación contra menores en su región.

Alayza, en tanto, cuestionó la falta de avances concretos en la reforma policial. "No va a haber orden en la calle", sostuvo la legisladora de Buen Gobierno, y agregó que ese objetivo no se alcanzará mientras no exista una reforma inteligente de la Policía Nacional. Precisó, además, que era la tercera vez que escuchaba al ministro sin que este expusiera medidas concretas sobre ese punto.