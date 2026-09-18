Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

CRECE DESAPROBACIÓN DE KEIKO Y MINISTRO AL BORDE DE LA CENSURA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Política

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”

La diputada de Fuerza Popular advirtió que la reserva de la sesión en la que expuso el ministro del Interior no podía revelarse ni con preguntas ni con respuestas, y pidió orden al titular del Congreso. Reto cuestionó ese reclamo en pleno debate de interpelación a César Astudillo.

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden
Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga ordenComposición LR
google iconLa República en Google

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, tuvo un momento incómodo por el pedido de la diputada Cecilia Chacón de Fuerza Popular para que pusiera orden durante la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, realizada este jueves 17 de setiembre. "No comparto que me pida que ponga orden porque yo sé bien lo que tengo que hacer", le respondió Reto.

Chacón había tomado la palabra para advertir a sus colegas que lo tratado en la sesión secreta previa al debate que se hizo de forma pública no podía revelarse bajo ninguna circunstancia.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno presentan solicitud de remoción contra Josué Gutiérrez

lr.pe

La diputada dijo que una pequeña filtración, incluso a través de preguntas o respuestas, podía tener como consecuencia sanciones para los congresistas y beneficiar a las organizaciones criminales que el Congreso busca combatir.

"Aquí creo que todos los señores diputados tienen que prestar atención. Lo tratado en sesión secreta no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno, si se considera necesario. Señor Presidente, la sesión secreta no se puede revelar ni a través de las preguntas ni respuestas. Respeto su decisión de hacer la sesión pública pero quiero señalar que los diputados tienen que tener mucho cuidado, porque puede traer sanciones. Y más allá de eso puede dar información a personas que queremos combatir. Señor presidente, ponga orden", sostuvo Chacón.

Sin embargo, Reto defendió su manejo de la sesión frente al pedido de la fujimorista.

Puedes ver

César Astudillo respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

lr.pe

¿Qué se discutía en la sesión reservada?

La Cámara de Diputados acordó que la exposición inicial de Astudillo se realizara en sesión secreta, aunque el debate político posterior sí fue público. El ministro debía responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre extorsión, sicariato, homicidios y la conducción de la Policía Nacional del Perú, por la moción impulsada por la bancada de Juntos por el Perútras el ataque criminal en Trujillo.

Durante la jornada, otros legisladores como Catherin Palomino (Juntos por el Perú) y Rossana Alayza (Buen Gobierno) también cuestionaron la gestión de Astudillo y reclamaron la ausencia de una reforma policial. Por un lado, Palomino cuestionó que la sesión inicial se mantuviera en reserva y planteó que el ministro debía dar la cara ante el país. La legisladora, además, consideró desde su posición personal que Astudillo no reúne las condiciones para el cargo y que corresponde evaluar su censura, tras alertar sobre el incremento de homicidios y casos de violación contra menores en su región.

Alayza, en tanto, cuestionó la falta de avances concretos en la reforma policial. "No va a haber orden en la calle", sostuvo la legisladora de Buen Gobierno, y agregó que ese objetivo no se alcanzará mientras no exista una reforma inteligente de la Policía Nacional. Precisó, además, que era la tercera vez que escuchaba al ministro sin que este expusiera medidas concretas sobre ese punto.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”

Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de la Brasil Cup 2026

Colegio Liceo Naval de San Borja: escolares denunciados por agresión sexual solo podrán ser detenidos hasta esta tarde

Política

JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno presentan solicitud de remoción contra Josué Gutiérrez

César Astudillo respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”

JP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno presentan solicitud de remoción contra Josué Gutiérrez

César Astudillo respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana