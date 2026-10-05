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Política

Sí habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026: las 14 regiones que irían a las urnas en noviembre

La fecha para esta eventual segunda elección regional se fijó para el 29 de noviembre de 2026 y solo participarán circunscripciones específicas, según datos de Datum Internacional.

Las Elecciones Regionales 2026 podrían tener una segunda vuelta en 14 regiones si ninguna fórmula alcanza el 30% de votos válidos en la primera ronda.
Las Elecciones Regionales 2026 podrían tener una segunda vuelta en 14 regiones si ninguna fórmula alcanza el 30% de votos válidos en la primera ronda.Foto: Andina/Composición LR
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Las Elecciones Regionales 2026 tendrían una segunda jornada en 14 regiones del país, de acuerdo con el Flash Electoral de Datum Internacional difundido tras el cierre de las mesas de votación. En estas circunscripciones, ninguna de las fórmulas para gobernador y vicegobernador habría conseguido al menos el 30% de los votos válidos en la primera vuelta.

La eventual segunda elección regional está prevista para el domingo 29 de noviembre de 2026, según el cronograma señalado en la información proporcionada. Sin embargo, los porcentajes difundidos corresponden a una medición a boca de urna y todavía deben ser contrastados con el procesamiento de actas y la proclamación oficial de los resultados electorales.

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Segunda vuelta regional 2026: ¿qué dice la ley sobre el requisito del 30%?

La posibilidad de una segunda elección para los gobiernos regionales está contemplada en la Ley de Elecciones Regionales, Ley N.º 27683. La norma establece que una fórmula integrada por candidatos a gobernador y vicegobernador debe alcanzar como mínimo el 30% de los votos válidos para conseguir la elección en primera vuelta.

Cuando ninguna candidatura logra superar ese umbral, las dos fórmulas con mayor respaldo electoral pasan a una nueva votación. En esa segunda jornada, la fórmula que obtenga la mayor cantidad de votos válidos será la que resulte ganadora. Esta disposición se aplica a la elección regional y no a los comicios para alcaldes provinciales o distritales.

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¿Cuándo sería la segunda elección regional y qué regiones participarían?

El Jurado Nacional de Elecciones fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER). Esta jornada solo se desarrollaría en las circunscripciones donde ninguna fórmula consiga el porcentaje requerido para ser proclamada ganadora en primera vuelta.

Según el Flash Electoral de Datum para América Multimedia, las regiones que llegarían a esta instancia serían Tumbes, Lima Provincias, Ucayali, Piura, Lambayeque, Ica, Amazonas, Puno, La Libertad, Arequipa, Áncash, Moquegua, Loreto y Huancavelica. La definición dependerá de los resultados oficiales obtenidos luego del conteo de las actas electorales.

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Verónika Mendoza es gobernadora de Cusco, según boca de urna de Datum

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Resultados de las Elecciones Regionales 2026: boca de urna de las 14 regiones, según Datum

Los siguientes porcentajes corresponden al Flash Electoral de Datum y muestran a las dos fórmulas con mayor votación preliminar en cada región. La lista está ordenada alfabéticamente:

  • Áncash: Betto Barrionuevo, 19,1%; Antonio Casana, 17,3%.
  • Amazonas: Amílcar Díaz, 25,1%; Grimaldo Vásquez, 23,4%.
  • Arequipa: Alfredo Zegarra, 27,0%; Jenry Huisa, 15,3%.
  • Huancavelica: Juan Común, 29,5%; Samuel Morán, 29,3%.
  • Ica: Juan Mendoza, 24,9%; Alonso Navarro, 18,1%.
  • La Libertad: Elías Rodríguez, 24,4%; Aldo Mariños, 21,9%.
  • Lambayeque: César Perales, 27,5%; Rolando Barboza, 18,0%.
  • Lima Provincias: Javier Alvarado, 20,3%; Andrés Tello, 16,8%.
  • Loreto: Fernando Meléndez, 26,7%; Germán Chong, 24,8%.
  • Moquegua: Jaime Rodríguez, 23,6%; Abraham Cárdenas, 22,0%.
  • Piura: Reynaldo Hilbck, 24,7%; Santiago Paz, 20,2%.
  • Puno: Jhomar Tonconi, 29,3%; Wilber Cutipa, 21,4%.
  • Tumbes: Carlos Feijoo, 27,0%; Manuel Merino, 20,5%.
  • Ucayali: Sandro Acosta, 29,5%; Antonio Marino, 22,8%.

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