Sí habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026: las 14 regiones que irían a las urnas en noviembre

Las Elecciones Regionales 2026 podrían tener una segunda vuelta en 14 regiones si ninguna fórmula alcanza el 30% de votos válidos en la primera ronda.

Las Elecciones Regionales 2026 podrían tener una segunda vuelta en 14 regiones si ninguna fórmula alcanza el 30% de votos válidos en la primera ronda. Foto: Andina/Composición LR

Las Elecciones Regionales 2026 tendrían una segunda jornada en 14 regiones del país, de acuerdo con el Flash Electoral de Datum Internacional difundido tras el cierre de las mesas de votación. En estas circunscripciones, ninguna de las fórmulas para gobernador y vicegobernador habría conseguido al menos el 30% de los votos válidos en la primera vuelta.

La eventual segunda elección regional está prevista para el domingo 29 de noviembre de 2026, según el cronograma señalado en la información proporcionada. Sin embargo, los porcentajes difundidos corresponden a una medición a boca de urna y todavía deben ser contrastados con el procesamiento de actas y la proclamación oficial de los resultados electorales.

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Segunda vuelta regional 2026: ¿qué dice la ley sobre el requisito del 30%?

La posibilidad de una segunda elección para los gobiernos regionales está contemplada en la Ley de Elecciones Regionales, Ley N.º 27683. La norma establece que una fórmula integrada por candidatos a gobernador y vicegobernador debe alcanzar como mínimo el 30% de los votos válidos para conseguir la elección en primera vuelta.

Cuando ninguna candidatura logra superar ese umbral, las dos fórmulas con mayor respaldo electoral pasan a una nueva votación. En esa segunda jornada, la fórmula que obtenga la mayor cantidad de votos válidos será la que resulte ganadora. Esta disposición se aplica a la elección regional y no a los comicios para alcaldes provinciales o distritales.

¿Cuándo sería la segunda elección regional y qué regiones participarían?

El Jurado Nacional de Elecciones fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER). Esta jornada solo se desarrollaría en las circunscripciones donde ninguna fórmula consiga el porcentaje requerido para ser proclamada ganadora en primera vuelta.

Según el Flash Electoral de Datum para América Multimedia, las regiones que llegarían a esta instancia serían Tumbes, Lima Provincias, Ucayali, Piura, Lambayeque, Ica, Amazonas, Puno, La Libertad, Arequipa, Áncash, Moquegua, Loreto y Huancavelica. La definición dependerá de los resultados oficiales obtenidos luego del conteo de las actas electorales.

Resultados de las Elecciones Regionales 2026: boca de urna de las 14 regiones, según Datum

Los siguientes porcentajes corresponden al Flash Electoral de Datum y muestran a las dos fórmulas con mayor votación preliminar en cada región. La lista está ordenada alfabéticamente: