Lima decidirá entre 26 listas a su próximo alcalde: JNE continuó sin definir posición sobre reelección encubierta

Las elecciones en Lima 2026 definirán este domingo al próximo alcalde de la capital entre 26 listas inscritas para la alcaldía de Lima. Los ciudadanos deberán escoger a la organización que encabezará la Municipalidad Metropolitana durante el periodo 2027-2030. Uno de los principales focos de la jornada será la posibilidad de que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar el cargo que ejerce actualmente.

El caso de López Aliaga llegó hasta las últimas horas de la campaña. El exalcalde de Lima no postuló directamente a la reelección, sino que figura como primer regidor de Renovación Popular. La agrupación no presentó a otro candidato para la Alcaldía de Lima, por lo que una eventual victoria de su lista abrió la discusión sobre su posible retorno al municipio.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, defendió este sábado que los alcaldes en funciones puedan postular como primeros regidores. Explicó que el tribunal electoral ya se pronunció sobre esa posibilidad y recordó que existen antecedentes de este tipo en procesos municipales anteriores.

Sin embargo, Burneo precisó que todavía estaba pendiente resolver qué ocurrirá con las credenciales de los primeros regidores que ya fueron alcaldes y cuyas listas obtengan la mayor votación. El titular del JNE sostuvo que la institución actuará de acuerdo con la Constitución y la ley, mientras otros candidatos cuestionaron que esta situación no haya quedado definida antes de la jornada electoral.

A diferencia de la controversia sobre las candidaturas, la organización de los comicios avanzó sin contratiempos en la capital. La Contraloría verificó el traslado del material electoral hacia Lima y Callao, mientras la ONPE informó que la distribución culminó con normalidad. Este domingo, los electores acudirán a las urnas con la logística preparada y con la decisión sobre la próxima administración de Lima en sus manos.

Jefe de la ONPE advierte que violencia electoral es uno de los principales retos de las elecciones

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, calificó la violencia registrada durante la campaña como uno de los principales retos para la jornada de este domingo. Recordó que en anteriores procesos hubo quema de ánforas, destrucción de actas y toma de locales, pero consideró especialmente grave el asesinato de candidatos. “El homicidio, el asesinato de candidatos es tan grave como ahora o como muchos no lo hemos tenido”, afirmó en RPP.

Ante este escenario, Pachas señaló que la ONPE coordinó con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad durante los comicios. También indicó que el organismo trabajó con el Ministerio Público para prevenir delitos electorales.

El funcionario también explicó que la inseguridad obligó a modificar algunas labores de la ONPE. La entrega presencial de credenciales a los miembros de mesa fue suspendida en determinadas zonas luego de que trabajadores recibieran amenazas.

“Una actividad tan sencilla que es tocar el timbre y hablar con el propietario o la persona que ha sido elegida miembro de mesa se ha vuelto muy complicada”, manifestó. En dos lugares, añadió, los funcionarios recibieron amenazas y tuvieron que retirarse y presentar las denuncias correspondientes.

Pese a estos hechos, Pachas aseguró que la mayoría de los locales podrá funcionar con normalidad. Precisó que existen 10.090 locales de votación y que todos contarán con presencia policial en el exterior y de las Fuerzas Armadas en el interior. “La gran mayoría de los más de 10.000 locales de votación va a poder abrir las puertas para que los ciudadanos participen y voten de manera segura”, afirmó.

Cardenal Carlos Castillo pidió votar con libertad y dejó sin respaldo de la Iglesia a candidatos

El cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, también se pronunció antes de la jornada electoral. El religioso pidió a los ciudadanos formar su propia conciencia antes de acudir a las urnas y sostuvo que cada persona debe decidir libremente a quién otorgará su voto.

Castillo remarcó que la Iglesia no tiene un candidato para estos comicios. “No hay candidato de la Iglesia”, afirmó, en un mensaje que tomó relevancia en la campaña limeña por las referencias religiosas que López Aliaga realizó durante su actividad política.

El cardenal evitó respaldar a una candidatura específica y trasladó la responsabilidad de la decisión a los electores. Su pronunciamiento ocurrió un día antes de que los ciudadanos acudieran a los locales de votación en todo el país.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori había señalado que trabajaría con las autoridades que resultaran elegidas en las elecciones municipales, sin importar la agrupación política a la que pertenecieran. También pidió a los ciudadanos emitir un voto informado.

Material electoral ya fue trasladado a los locales de Lima

La parte logística de las elecciones en Lima 2026 quedó lista este sábado. La Contraloría informó que verificó el traslado y la entrega del material electoral en Lima Metropolitana y Callao, luego de las labores realizadas por la ONPE.

Según la información difundida por la ONPE, el despliegue concluyó con normalidad y permitió llevar el material a los locales donde se instalarán las mesas de votación. Los auditores de la Contraloría supervisaron el proceso para comprobar que los paquetes llegaran a sus respectivos destinos.

JNE dará apertura a las elecciones este domingo

El Pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, dará apertura a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 este domingo 4 de octubre a las 6:30 a. m. La actividad tendrá lugar en la sede del organismo electoral ubicada en Jesús María.

A las 12:30 p. m., el sistema electoral ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo de los comicios. La actividad también se realizará en la sede del JNE de Jesús María.