Atentan contra candidato distrital en Huancavelica a un día de las elecciones regionales y municipales 2026

Un candidato distrital en Huancavelica fue atacado a balazos la noche del viernes 2 de octubre, a solo un día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Francisco Yaranga, postulante a la alcaldía de Acoria por Alianza para el Progreso (APP), viajaba como copiloto de una camioneta que fue perseguida por otro vehículo en la comunidad campesina de Panccan.

Según el acta policial, el ataque ocurrió cerca de las 23:30 horas. El conductor contó que un vehículo de color blanco estaba estacionado junto a la trocha carrozable. Después de sobrepasarlo, notó que comenzó a seguirlos. “Podrían ser los rojos y amarillos”, habría pensado al advertir la persecución, de acuerdo con su declaración. Ante ello, aceleró la marcha.

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La persecución continuó hasta la comunidad de Panccan. Durante el trayecto, los ocupantes escucharon aproximadamente seis disparos. Un acompañante que se encontraba en el asiento posterior fue quien alertó al conductor sobre los balazos. Yaranga Quispe, por su parte, relató que solo atinó a agacharse cuando escuchó los disparos.

La camioneta terminó con dos orificios en la parte posterior de la compuerta, que la Policía describió de manera preliminar como posibles impactos de proyectil de arma de fuego. El vehículo quedó en la Comisaría de Acoria para las diligencias correspondientes.

Ninguno de los cuatro ocupantes logró identificar a los responsables y, hasta el momento, tampoco se ha establecido el motivo del ataque. La Policía registró el hecho como un presunto caso de homicidio calificado en grado de tentativa.