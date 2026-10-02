Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Candidato a San Borja, Javier Diez, omitió informar sobre una demanda dineraria

El Banco BBVA exige judicialmente a la empresa Constructora & Servicios Generales Aguchi, de propiedad del aspirante municipal de Renovación Popular, el pago de una deuda. La demanda también alcanza a su esposa, Tania Sánchez Díaz, exfuncionaria del municipio de San Borja, que le reclama la reposición de un dinero que indebidamente dispuso para el pago de gratificaciones.

El candidato a la alcaldía de San Borja, Javier Diez Gaspard, no reveló su vínculo como accionista de la Constructora & Servicios Generales Aguchi en su Hoja de Vida ante el JNE. Foto: difusión
El candidato a la alcaldía de San Borja, Javier Diez Gaspard, no reveló su vínculo como accionista de la Constructora & Servicios Generales Aguchi en su Hoja de Vida ante el JNE. Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

El candidato de Renovación Popular a la alcaldía de San Borja, Javier Diez Gaspard, mencionó en su Hoja de Vida haber laborado en tres empresas privadas y en una entidad pública: la Municipalidad Distrital de San Borja, en 2015. Pero pasó por alto mencionar a la Constructora & Servicios Generales Aguchi, de la cual es accionista junto con su cónyuge, Tania Sánchez Díaz.

El postulante municipal señaló haber sido muy riguroso al momento de completar los formatos de las Declaraciones Juradas presentadas ante el JNE.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Toda la información que señala se encuentra debidamente sustentada y no guarda relación con malos manejos ni acciones al margen de la ley. Descarto totalmente cualquier irregularidad o intento de ocultamiento", respondió a La República.

En la Hoja de Vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Javier Diez no dice nada sobre la Constructora & Servicios Generales Aguchi. Hay dos historias detrás de esta empresa que los vecinos de San Borja merecen conocer.

El 5 de diciembre del 2024, la titular del Noveno Juzgado Civil-Comercial con sede en Miraflores, Karely Sacha Flores, acogió la demanda del Banco BBVA sobre obligación de dar suma de dinero, contra el candidato Javier Diez Gaspard, su esposa Tania Sánchez Díaz y la Constructora & Servicios Generales Aguchi, por la suma de S/136.701.

Javier Diez Gaspard indicó en su Hoja de Vida que es accionista únicamente de la Sociedad Minera J&C, dejando de lado a la Constructora & Servicios Generales Aguchi, que es la que ha sido demandada por el Banco BBVA.

Por si fuera poco, la Constructora & Servicios Generales Aguchi no solo le debe al Banco BBVA S/136.701, sino que también tiene pendiente ante la Sunat una deuda coactiva de S/36.033.

Javier Diez Gaspard reportó en su Hoja de Vida que es socio de la Sociedad Minera J&C, junto con su esposa Tania Sánchez Díaz y otras personas. La demanda del Banco BBVA es contra la otra compañía, Constructora & Servicios Generales Aguchi. Tania Sánchez en este caso no es accionista, pero ha sido comprendida en la demanda.

Este dato es relevante porque Tania Sánchez Díaz, cónyuge del candidato Javier Diez Gaspard, quien le maneja la campaña, también arrastra una importante deuda con la Municipalidad de San Borja, donde trabajó varios años.

Según un informe de contraloría del 2022, la esposa del candidato Javier Diez, Tania Sánchez, en su condición de gerenta de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Borja, no advirtió que durante los años 2013, 2014 y 2015 se pagaron aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, bonificación por escolaridad y por vacaciones; a trabajadores de confianza a los que no les correspondían dichos beneficios.

Al ser consultado sobre los hallazgos de la Contraloría en torno a su esposa, Tania Sánchez, Javier Diez Gaspard lamentó que su familia se viera expuesta a este tipo de denuncias promovidas por personas que solo buscarían perjudicar su candidatura.

"Sobre mi esposa, ella se encuentra en un proceso administrativo cuando fue funcionaria pública, el mismo que está siguiendo su curso correspondiente y donde ella viene defendiendo su posición. Ella actuó en su momento dentro de lo que las normas determinaban", respondió.

En realidad, existe una legítima preocupación de los electores de San Borja.

Si en caso de que Javier Diez Gaspard llegara a la alcaldía, tendría que exigirle el pago a su esposa que le reclama la Municipalidad. De hecho, la actual gestión autorizó pagarle los abogados para ejercer su defensa. El monto que debe reembolsarse junto con otros exfuncionarios acusados asciende a S/1.854.424.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ahora Nación retira candidatura de Alejandro Granda al BCRP tras conocerse denuncia por tocamientos indebidos

Científica analizó agua cerca de un motel de US$80 y halló 2 nuevas especies: pistas de la evolución de hace 100 millones de años

Científicos reconstruyen el rostro de un hombre que vivió en Ecuador hace 3.000 años y recrean su peinado tradicional

Política

Ahora Nación retira candidatura de Alejandro Granda al BCRP tras conocerse denuncia por tocamientos indebidos

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ahora Nación retira candidatura de Alejandro Granda al BCRP tras conocerse denuncia por tocamientos indebidos

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”