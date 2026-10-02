Candidato a San Borja, Javier Diez, omitió informar sobre una demanda dineraria

El candidato a la alcaldía de San Borja, Javier Diez Gaspard, no reveló su vínculo como accionista de la Constructora & Servicios Generales Aguchi en su Hoja de Vida ante el JNE. Foto: difusión

El candidato a la alcaldía de San Borja, Javier Diez Gaspard, no reveló su vínculo como accionista de la Constructora & Servicios Generales Aguchi en su Hoja de Vida ante el JNE. Foto: difusión

El candidato de Renovación Popular a la alcaldía de San Borja, Javier Diez Gaspard, mencionó en su Hoja de Vida haber laborado en tres empresas privadas y en una entidad pública: la Municipalidad Distrital de San Borja, en 2015. Pero pasó por alto mencionar a la Constructora & Servicios Generales Aguchi, de la cual es accionista junto con su cónyuge, Tania Sánchez Díaz.

El postulante municipal señaló haber sido muy riguroso al momento de completar los formatos de las Declaraciones Juradas presentadas ante el JNE.

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"Toda la información que señala se encuentra debidamente sustentada y no guarda relación con malos manejos ni acciones al margen de la ley. Descarto totalmente cualquier irregularidad o intento de ocultamiento", respondió a La República.

En la Hoja de Vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Javier Diez no dice nada sobre la Constructora & Servicios Generales Aguchi. Hay dos historias detrás de esta empresa que los vecinos de San Borja merecen conocer.

El 5 de diciembre del 2024, la titular del Noveno Juzgado Civil-Comercial con sede en Miraflores, Karely Sacha Flores, acogió la demanda del Banco BBVA sobre obligación de dar suma de dinero, contra el candidato Javier Diez Gaspard, su esposa Tania Sánchez Díaz y la Constructora & Servicios Generales Aguchi, por la suma de S/136.701.

Javier Diez Gaspard indicó en su Hoja de Vida que es accionista únicamente de la Sociedad Minera J&C, dejando de lado a la Constructora & Servicios Generales Aguchi, que es la que ha sido demandada por el Banco BBVA.

Por si fuera poco, la Constructora & Servicios Generales Aguchi no solo le debe al Banco BBVA S/136.701, sino que también tiene pendiente ante la Sunat una deuda coactiva de S/36.033.

Javier Diez Gaspard reportó en su Hoja de Vida que es socio de la Sociedad Minera J&C, junto con su esposa Tania Sánchez Díaz y otras personas. La demanda del Banco BBVA es contra la otra compañía, Constructora & Servicios Generales Aguchi. Tania Sánchez en este caso no es accionista, pero ha sido comprendida en la demanda.

Este dato es relevante porque Tania Sánchez Díaz, cónyuge del candidato Javier Diez Gaspard, quien le maneja la campaña, también arrastra una importante deuda con la Municipalidad de San Borja, donde trabajó varios años.

Según un informe de contraloría del 2022, la esposa del candidato Javier Diez, Tania Sánchez, en su condición de gerenta de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Borja, no advirtió que durante los años 2013, 2014 y 2015 se pagaron aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, bonificación por escolaridad y por vacaciones; a trabajadores de confianza a los que no les correspondían dichos beneficios.

Al ser consultado sobre los hallazgos de la Contraloría en torno a su esposa, Tania Sánchez, Javier Diez Gaspard lamentó que su familia se viera expuesta a este tipo de denuncias promovidas por personas que solo buscarían perjudicar su candidatura.

"Sobre mi esposa, ella se encuentra en un proceso administrativo cuando fue funcionaria pública, el mismo que está siguiendo su curso correspondiente y donde ella viene defendiendo su posición. Ella actuó en su momento dentro de lo que las normas determinaban", respondió.

En realidad, existe una legítima preocupación de los electores de San Borja.

Si en caso de que Javier Diez Gaspard llegara a la alcaldía, tendría que exigirle el pago a su esposa que le reclama la Municipalidad. De hecho, la actual gestión autorizó pagarle los abogados para ejercer su defensa. El monto que debe reembolsarse junto con otros exfuncionarios acusados asciende a S/1.854.424.