Carlos Álvarez tras desayuno junto a Rafael López Aliaga: "No estoy interesado en ocupar un cargo"

Carlos Álvarez descartó que su acercamiento a Rafael López Aliaga y su participación en el equipo técnico de seguridad ciudadana de Renovación Popular respondan a un interés por asumir posteriormente un puesto en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El excandidato presidencial brindó declaraciones este domingo 4 de octubre después del desayuno electoral en el que acompañó a López Aliaga en San Juan de Miraflores, antes del inicio de la jornada de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Ante las consultas sobre cuál sería su futuro tras su incorporación al equipo técnico que trabaja propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, Álvarez fue enfático en descartar que busque formar parte de la administración municipal.

“No quiero ocupar ningún cargo en la municipalidad”, manifestó ante la prensa.

Sus declaraciones se producen luego de que su presencia junto a López Aliaga volviera a llamar la atención debido al acercamiento político entre ambos tras haber competido en las Elecciones Generales de 2026.

Carlos Álvarez explica su cercanía con Rafael López Aliaga

Álvarez estuvo sentado en la mesa principal durante el desayuno electoral realizado en la cancha deportiva La Bombonera, en San Juan de Miraflores. López Aliaga llegó al lugar alrededor de las 8.00 a. m. acompañado por integrantes de Renovación Popular y miembros de su equipo.

La aparición conjunta ocurre después de que Carlos Álvarez se incorporara al equipo encargado de elaborar el plan de seguridad ciudadana de Renovación Popular para Lima. En anteriores pronunciamientos, el artista había explicado que su participación estaba vinculada específicamente al desarrollo de propuestas contra la delincuencia.

Álvarez también ha buscado marcar distancia respecto a una eventual incorporación formal a la gestión municipal. Durante sus declaraciones de este domingo insistió en que su colaboración no tiene como objetivo obtener un puesto dentro de la comuna capitalina.