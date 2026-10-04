Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 Elecciones 2026 en vivo | Así votan Lima y regiones: candidatos, incidencias y última hora

Política

Carlos Álvarez tras desayuno junto a Rafael López Aliaga: "No estoy interesado en ocupar un cargo"

Carlos Álvarez fue entrevistado tras el desayuno que compartió con Rafael López Aliaga y respondió sobre qué participación tendría en la Municipalidad de Lima.

Carlos Álvarez niega que busca un cargo político
Carlos Álvarez niega que busca un cargo político
Por
google iconLa República en Google

Carlos Álvarez descartó que su acercamiento a Rafael López Aliaga y su participación en el equipo técnico de seguridad ciudadana de Renovación Popular respondan a un interés por asumir posteriormente un puesto en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El excandidato presidencial brindó declaraciones este domingo 4 de octubre después del desayuno electoral en el que acompañó a López Aliaga en San Juan de Miraflores, antes del inicio de la jornada de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

El juego político del pedido de facultades: fujimorismo mostró su rostro autoritario y Buen Gobierno capitalizó consenso

lr.pe

Ante las consultas sobre cuál sería su futuro tras su incorporación al equipo técnico que trabaja propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, Álvarez fue enfático en descartar que busque formar parte de la administración municipal.

No quiero ocupar ningún cargo en la municipalidad”, manifestó ante la prensa.

Sus declaraciones se producen luego de que su presencia junto a López Aliaga volviera a llamar la atención debido al acercamiento político entre ambos tras haber competido en las Elecciones Generales de 2026.

Carlos Álvarez explica su cercanía con Rafael López Aliaga

Álvarez estuvo sentado en la mesa principal durante el desayuno electoral realizado en la cancha deportiva La Bombonera, en San Juan de Miraflores. López Aliaga llegó al lugar alrededor de las 8.00 a. m. acompañado por integrantes de Renovación Popular y miembros de su equipo.

La aparición conjunta ocurre después de que Carlos Álvarez se incorporara al equipo encargado de elaborar el plan de seguridad ciudadana de Renovación Popular para Lima. En anteriores pronunciamientos, el artista había explicado que su participación estaba vinculada específicamente al desarrollo de propuestas contra la delincuencia.

Álvarez también ha buscado marcar distancia respecto a una eventual incorporación formal a la gestión municipal. Durante sus declaraciones de este domingo insistió en que su colaboración no tiene como objetivo obtener un puesto dentro de la comuna capitalina.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta en la Costa Verde: reportan fuego cerca del centro comercial Larcomar en plenas elecciones en Miraflores

Docente de la UNMSM evalúa acciones legales contra Comité tras comunicado sobre denuncia por presunta agresión

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: ¿a qué hora abren y cierran los locales de votación? Sigue la jornada minuto a minuto

Política

Carlos Bruce califica de “cobarde” al JNE por caso de alcaldes que postulan como regidores

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Bruce califica de “cobarde” al JNE por caso de alcaldes que postulan como regidores

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Keiko Fujimori llama a votar por autoridades que trabajen “en conjunto con el Gobierno central”