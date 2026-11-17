Protagonistas. Deutsche Bank gestionó fondos de proyectos de Donald Trump en Azerbaiyán, de oligarcas rusos amigos de Vladimir Putin y del depredador Jeffrey Epstein. Foto: composición LR / Brian Tejeda

Protagonistas. Deutsche Bank gestionó fondos de proyectos de Donald Trump en Azerbaiyán, de oligarcas rusos amigos de Vladimir Putin y del depredador Jeffrey Epstein. Foto: composición LR / Brian Tejeda

Mientras que para Ucrania la invasión rusa se presentó como una amenaza para su existencia como país, para los ejecutivos de una de las entidades bancarias globales más importantes del mundo, el Deutsche Bank, con sede principal en Fráncfort, Alemania, y oficinas en más de medio centenar de naciones, significó una oportunidad de negocios.

El periodista indio Josy Joseph y la reportera de investigación sudafricana Khadija Sharife fueron quienes obtuvieron acceso a la filtración de 15 millones de archivos internos del Deutsche Bank, los que fueron compartidos con 200 periodistas de 50 medios de los cinco continentes. Por intermedio del proyecto Barracuda Media, los reporteros se han organizado en un colectivo para hacer un seguimiento de la documentación en sus respectivos países. En la iniciativa confluyen cabeceras de prestigio como 'The New York Times', 'Le Monde' y 'Der Spiegel' y plataformas independientes de periodismo de investigación de todas las regiones.

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“Como saben, contamos con una amplia cartera de clientes que son oligarcas rusos (...) ¿(Con quiénes) podríamos romper la relación y con cuáles no». ¿Debería el banco aconsejarles que retiren su dinero «mientras aún pueden hacerlo?» consultó un funcionario del Deutsche Bank a sus colegas relacionados con las cuentas calientes, luego que Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones económicas para los rusos por usurpar territorio ucraniano.

Las cuentas del depredador

Dos de los oligarcas rusos que aparecen como clientes del banco alemán, Víktor F. Vekselberg y Oleg V. Deripaska, son personajes del entorno íntimo y aliados del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, la guerra con Ucrania no cambió la relación del Deutsche Bank con los oligarcas, según los documentos obtenidos por Barracuda Media.

Este comportamiento sinuoso se repitió con otros personajes poderosos, entre ellos Donald Trump, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos.

“Los archivos filtrados muestran que, mientras procesaba pagos destinados a algunas de las numerosas empresas de Trump, Deutsche Bank confirmó en un memorando de mayo de 2020 que dos de ellas habían participado en transacciones con entidades presuntamente vinculadas a redes de lavado de dinero, conocidas como lavanderías (laundromats), tanto en Rusia como en el vecino Azerbaiyán”, dice el informe de Barracuda Media. Consultaron a Trump, pero no hizo comentarios.

Los archivos también exponen que los mandamases del Deutsche Bank protegieron al multimillonario financiero y depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein. El monto de dinero que movilizó en la sombra, según calculó una investigación del Senado norteamericano, palidece en comparación con lo que dicen los documentos filtrados.

“Un documento interno de la Unidad de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Deutsche Bank en Estados Unidos muestra que el banco presentó 21 reportes de operaciones sospechosas relacionados con unas 3.000 transacciones efectuadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019, vinculadas con Epstein o sus empresas.

En total, esas operaciones ascendieron a 581,9 millones de dólares”, señalan los periodistas de Barracuda Media. El Senado estadounidense estimó que el dinero comprometido llegó a 250 millones de dólares.

Lo sorprendente es que, según lo que consiguieron documentar los reporteros de Barracuda Media, el banco alemán siguió consintiendo el dinero de Epstein después que se hicieron públicas los testimonios de sus centenares de víctimas de violación sexual.

“Los documentos permiten reconstruir cómo la entidad aceptó como cliente y mantuvo durante años a un delincuente sexual condenado, después de que JPMorgan Chase decidió poner fin a su relación bancaria con Epstein. Además, revelan las maniobras internas del banco mientras intentaba gestionar una crisis provocada por sus propias decisiones”, señala Barracuda Media.

En Argentina, después de haber ejercido como director del Deutsche Bank, Santiago Bausili asumió dos cargos trascendentes en el ámbito económico durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019): subsecretario de Financiamiento y secretario de Finanzas. El paso de Bausili por el mandato de Macri activó las alarmas de la Unidad de Crimen Financiero, la unidad de cumplimiento del banco: “La unidad analizó el caso de su antiguo director, que había manejado negocios vinculados con la deuda pública argentina y de otros países del Cono Sur, y advirtió sobre los riesgos que podía generar su desembarco en el Ministerio de Hacienda”, señala el informe del colectivo periodístico.

Santiago Bausili es parte de una investigación judicial por presunta negociación incompatible, ya que se sospecha que durante la colocación de bonos argentinos en 2017 se inclinó a favor del banco alemán para el que trabajó. Bausili lo niega.

El caso peruano

El Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), colectivo que forma parte del proyecto Barracuda Media, encontró en los archivos del Deutsche Bank varias alertas sobre los antecedentes del poderoso Grupo Luksic. El caso está relacionado con los tratos secretos que mantuvieron el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, con altos ejecutivos chilenos, entre ellos Andrónico Luksic Craig.

“Se presentaron cargos contra la familia Luksic por supuestamente sobornar a Vladimiro Montesinos, el ex jefe de inteligencia de Perú y cabeza de facto de las Fuerzas Armadas, para facilitar el permiso para la construcción de la fábrica de pastas de Luchetti en un terreno designado como reserva natural”, dicen los reportes del banco alemán, según el informe de CLIP.

En 2019, la plataforma periodística chilena 'Interferencia' difundió el “vladivideo” completo de una reunión de Luksic con Montesinos, en la que el exasesor acordó intervenir a favor del empresario en un pleito judicial contra la Municipalidad Metropolitana de Lima que se opuso a la construcción de una fábrica de pastas “Lucchetti” en la zona protegida de los Pantanos de Villa, en Chorrillos. Luksic usó sus redes para rechazar la difusión del “vladivideo”: “Para hacer daño publican como ‘noticia exclusiva’ (una) historia añeja y pública! Este caso fue sobreseído hace 13 años”.

El Deutsche Bank no compartió la opinión de Andrónico Luksic, ya que “el sistema financiero no había olvidado” el dañino vínculo con Vladimiro Montesinos, especialmente porque este recibió múltiples condenas, aparte de casos de homicidio y secuestro, por delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir, que es el caso de Lucchetti.

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