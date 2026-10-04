Carlos Bruce califica de “cobarde” al JNE por caso de alcaldes que postulan como regidores

Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, participó este domingo 4 de octubre en el tradicional desayuno electoral realizado en el sector Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. Desde este punto de la capital, el exministro llamó a la ciudadanía a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y destacó la importancia de conocer de cerca las necesidades de las zonas periféricas de Lima.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Bruce resaltó que las elecciones representan una oportunidad para fortalecer la democracia y exhortó especialmente a los jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas a ejercer su derecho al voto. “A los jóvenes que hoy votan por primera vez, vayan temprano a ejercer su voto”, expresó el candidato.

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El postulante de Somos Perú también criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber definido oportunamente su posición respecto a las disposiciones constitucionales relacionadas con la no reelección de alcaldes. Bruce cuestionó que el organismo electoral haya anunciado en diferentes momentos que emitiría un pronunciamiento sobre este asunto sin que, según afirmó, se produjera una respuesta clara durante el proceso electoral.

“Solamente nos queda lamentar el accionar del Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó. En esa línea, calificó de “cobarde” la actuación del organismo electoral y sostuvo que este debió aclarar si se aplicaría lo establecido en la Constitución. Bruce indicó, además, que asumía la responsabilidad por sus declaraciones y que no temía una eventual sanción por expresar su posición.

Pese a sus cuestionamientos, el candidato pidió que la jornada electoral se viva como una fiesta cívica y animó a los ciudadanos a acudir a las urnas independientemente de sus preferencias políticas. Asimismo, expresó su confianza en que Somos Perú obtendrá resultados favorables tanto en Lima Metropolitana como en diferentes distritos de la capital.

Respecto a su campaña electoral, Bruce sostuvo que priorizó la difusión de propuestas y evitó los ataques personales contra sus adversarios. El candidato cuestionó que algunos postulantes hayan recurrido a antecedentes legales o aspectos personales de sus contendores como parte de la confrontación política y consideró que este tipo de estrategias no contribuye al fortalecimiento de la democracia en el país.