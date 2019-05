Apristas arremeten contra Martín Vizcarra luego de su visita al Parlamento

Tras el término de la sesión de la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorismo, la Apra se pronunció sobre la visita previa que realizó el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Para este martes 21, estaba en agenda una reunión entre el primer ministro Salvador del Solar; el ministro de Justicia, Vicente Zeballos y la Comisión de Constitución del Congreso; no obstante, los ministros llegaron hasta el Parlamento en compañía del presidente para indicar que el Ejecutivo no participará.

"Si queremos llegar al bicentenario con una democracia fortalecida, con instituciones que tengan más confianza de la población necesitamos actuar, necesitamos reformas y la reforma política es una reforma sumamente importante", manifestó Martín Vizcarra a su salida.

Por su lado, la célula aprista, además de rechazar la visita del gobernante, lo compararon con Alberto Fujimori y Nicolás Maduro

"Este es el mismo ambiente que se creó el año 1992 por parte del señor Fujimori antes de hacer el golpe de estado", comentó Mauricio Mulder.

"Los puntos centrales de la preocupación nacional quedan de lado para volver al choque, la confrontación absolutamente innecesaria, yo diría que ello fue completamente descortés y desubicada politicamente. Es una actitud pregolpista como lo que pasó el 5 de abril", dijo a su turno Jorge Del Castillo.

"Esto es un escenario que ya prácticamente es un preaviso. Lo que ha hecho el presidente de la República lo hace solamente el señor Maduro, que acaba de convocar elecciones adelantadas en Venezuela; ¡Qué lo haga! Los miembros de la célula parlamentaria aprista vamos hasta el último día a respetar el fuero del Parlamento. No vamos a someternos a designios de un señor que quiere mejorar su posicionamiento en las encuestas", declaró Javier Velásquez Quesquén.

Luciana León no se quiso quedar atrás y arguyó que la actitud de Vizcarra es dictatorial. "No vamos a permitir ni circo ni actitudes dictatoriales por parte del presidente, que más bien se encuentra en la obligación de gobernar y eso lo que pedimos todos los peruanos. Son muchos y lamentablemente no vemos que tenga capacidad para resolverlos", apuntó.

Las acusaciones de ser como Maduro o Fujimori no fueron las únicas contra el presidente. También lo cuestionaron por tener interés en que la reforma política avance. Para Mauricio Mulder y Jorge Del Castillo, Vizcarra debe concentrarse primero en algunos temas.

"Lo urgente para el señor Vizcarra es que los congresistas para el año 2021 no tengan inmunidad parlamentaria propia, sino que dependa de la Corte Suprema. Eso es lo urgente para el señor Vizcarra, hoy en el Perú", sostuvo Mulder.

"¿Qué está preparando el señor Vizcarra? ¿Qué está buscando el Gobierno? ¿Tapar con crisis política su incapacidad de gobierno? Esa es la esencia del comunicado que el partido ha dado a conocer", añadió.

"El presidente está provocando, está creando una situación, y cree él que lo que los dos tercios de los peruanos ignora y desconoce como es la reforma política para él es el tema más importante, cuando las encuestas revelan que el tema más importante es la inseguridad ciudadana", señaló por su lado Jorge Del Castillo.

Vale mencionar que la solicitud para que el Legislativo revise los 12 proyectos de reforma política que ha realizado el Ejecutivo se presentó hace casi 45 días. Asimismo, las propuestas de reforma judicial estuvieron encarpetados por varios meses.