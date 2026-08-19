Página que suplanta a Datum vuelve a difundir falsas encuestas de intención de voto para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín

LO FALSO:

Datum ha difundido nuevas encuestas de intención de voto sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín.

LO VERDADERO:

Los supuestos estudios mostraban un formato diferente al que Datum emplea habitualmente en sus publicaciones. Además, no aparecían en sus canales oficiales.

La página de Facebook que compartió el material registraba actividad desde el pasado 26 de julio y contaba con apenas 34 seguidores. Además, empezó a incluir el nombre “Datun” en vez de “Datum”.

Se detectó que dicha cuenta ya había compartido estudios similares semanas atrás, los cuales fueron eliminados por su autor después de que Verificador de La República realizara una nota en la que, con la confirmación de Datum, se indicaba que eran falsas.

En un nuevo diálogo con este medio, la encuestadora aclaró que tanto la cuenta como las encuestas difundidas no son auténticas.

Una página de Facebook identificada como Datum Junín difundió tres encuestas de intención de voto para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026 en esa región. No obstante, tras realizar un análisis, se detectaron algunas inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad.

Encuesta falsa #1. Foto: Facebook

Encuesta falsa #2. Foto: Facebook

Encuesta falsa #3. Foto: Facebook

En primer lugar, aunque las encuestas incluían sus respectivas fichas técnicas, tal como exige el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sus diseños no coincidían con el que Datum suele usar en sus publicaciones oficiales. Además, no figuraban en la página web ni en las redes sociales oficiales de la entidad.

Comparación entre los diseños. Foto: Facebook / Datum | Composición: LR

Por otro lado, la página de Facebook contaba solo con 34 seguidores, tres publicaciones y comenzó a registrar actividad a partir del 26 de julio. A ello se sumó un error en el nombre de la empresa: tanto en la foto de perfil como en la portada y en el logotipo de las supuestas encuestas se leía “Datun” en lugar de “Datum”.

Inconsistencias en la página. Foto: Facebook | Composición: LR

"Datun" en vez de "Datum" (1). Foto: Facebook | Composición: LR

"Datun" en vez de "Datum" (2). Foto: Facebook | Composición: LR

Durante la revisión de la página también se comprobó que fue la misma que había compartido encuestas similares semanas atrás, pero que fueron eliminadas por su autor después de que Verificador de La República realizara una nota de fact-checking en la que se confirmaba que eran falsas. En ese momento, el propio Datum aclaró que no le pertenecían.

La misma página subió otro contenido falso semanas atrás. Foto: Facebook

Dichas encuestas mantenían características similares a las que se analizaron en esta nota, aunque presentaban cambios en la posición de los candidatos y en los porcentajes que se les atribuían. Estos elementos llevaron a realizar una nueva verificación para determinar si esta vez se trataba de estudios realizados por Datum o no.

Para ello, Verificador de La República volvió a consultar con la encuestadora, que recalcó que la página de Facebook no le pertenecía y, además, que las nuevas encuestas difundidas eran falsas.

“Todo lo que publicamos aparece normalmente en nuestra web de Datum, El Comercio y América o Canal N”, añadió.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales volvió a circular una serie de encuestas falsas atribuidas a Datum, difundidas a través de una página de Facebook llamada Datum Junín, la cual, según la propia aclaración de la entidad, no le pertenece. Además, características de la cuenta y de las publicaciones, como el uso incorrecto del nombre “Datun” y la ausencia de los estudios en los canales oficiales de la firma, evidenciaron que no eran auténticas.