Esta encuesta de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo no fue realizada por Datum, pese a que presenta una identidad gráfica similar

LO FALSO:

Recientemente, Datum ha publicado una encuesta de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo.

LO VERDADERO:

El estudio presentaba elementos gráficos asociados a Datum, como el color, logotipo y un nombre similar: Datun.

Este, además, tenía una ficha técnica con datos incompletos.

En conversaciones con Verificador de La República, Datum aclaró que no le pertenece.

En el marco de las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se difundió en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo, atribuida a Datun Internacional ('Datun' con 'n'), pero que utilizaba el logo y los colores asociados a la identidad gráfica de Datum.

Estudio viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Algunos usuarios incluso indicaron explícitamente en la descripción de sus publicaciones que el estudio fue elaborado por Datum.

Descripción atribuida por algunos usuarios. Foto: Facebook

Según los resultados difundidos, Ladislao Espinoza, de Alianza para el Progreso, lideraba las preferencias con 33%; seguido de Nandy Cordova, de Renovación Popular, con 19%; Wilmer Valverde, de Podemos Perú, con 18%; y Rosario Pelaez, de Somos Perú, con 20%.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Aunque el estudio incluía una ficha técnica, esta no consignaba toda la información requerida por el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se omitían el financiamiento, los puntos de muestreo, el nivel de representación de la muestra, los objetivos del estudio, entre otros.

Ficha técnica del viral está incompleta. Foto: Facebook

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Asimismo, el contenido presentaba un diseño distinto al que habitualmente utiliza Datum en sus publicaciones. Además, no figuraba en la página web ni en las redes sociales oficiales de la entidad.

La encuesta presenta un diseño distinto al que usualmente utiliza Datum. Foto: Facebook / Datum | Composición: LR

También se observaban inconsistencias en la manera de presentar a los candidatos: Ladislao Espinoza aparecía únicamente como 'Ladi Espinoza'. No obstante, en las encuestas regulares de Datum, los candidatos suelen ser incluidos sin apodos, solo con nombres y apellidos.

No se suelen incluir apodos en las encuestas regulares de Datum. Foto: Facebook / Datum | Composición: LR

Verificador de La República se contactó con Datum para consultar por la autenticidad de la encuesta. Su representación indicó que no le pertenecía y se refirió a una de las inconsistencias mencionadas en líneas anteriores: “Es Datun con N”, precisó.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una supuesta encuesta de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo atribuida a Datun Internacional ('Datun' con 'n'), pero que utilizaba elementos gráficos asociados a Datum.

Además, presentaba inconsistencias como una ficha técnica incompleta, un diseño diferente al utilizado por la encuestadora y, evidentemente, una denominación distinta de la empresa. En conversaciones con Verificador de La República, Datum indicó que no realizó dicho estudio.