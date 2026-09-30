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Política

Ernesto Zunini pide al Senado aclarar hasta dónde pueden modificar los proyectos aprobados por Diputados

El diputado de Juntos por el Perú pidió al titular del Senado, Miguel Ángel Torres, que la Comisión de Constitución precise los alcances de los cambios legislativos.

Zunini solicita que Torres aclare sus dudas con la Comisión de Constitución de la Cámara Alta | Composición: LR.
Zunini solicita que Torres aclare sus dudas con la Comisión de Constitución de la Cámara Alta | Composición: LR.
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El diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) ha solicitado que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aclare los límites de las modificaciones que esa cámara puede introducir a las propuestas aprobadas por Diputados. El pedido fue formulado el 25 de septiembre al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), quien lo trasladó al presidente del Congreso y del Senado, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), para que disponga que la comisión absuelva las consultas.

El trasfondo es el debate sobre la delegación de facultades. El proyecto del Poder Ejecutivo se viene discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y, si es aprobado por el Pleno, pasará al Senado. Allí será revisado por la Comisión de Constitución, a la que Zunini ha pedido despejar ciertas dudas. Este grupo de trabajo es presidido por Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular.

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Las consultas van a partir de dos artículos del Reglamento del Senado: el 25, que exige que los cambios sean complementarios y no incorporen materias distintas, y el 142, que prohíbe desnaturalizar la propuesta sin definir qué significa ese término.

Según el artículo 105 de la Constitución, el texto que modifica el Senado se envía a promulgación y no regresa a Diputados, por lo que no existe una instancia posterior que corrija un eventual exceso.

En el oficio, Zunini plantea cinco preguntas: qué significa "desnaturalizar", si los límites alcanzan a los textos sustitutorios y a los cambios hechos en el Pleno, qué elementos componen la propuesta que sirve de parámetro, qué criterios deben aplicar la comisión, la Mesa Directiva y el Pleno, y qué consecuencia procede si se desnaturaliza una iniciativa (declararla improcedente, reconducir la materia nueva a otro proyecto o convocar una conferencia con Diputados).

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Desnaturalizaciones desde el Senado

Zunini recuerda que Reto advirtió, en su discurso por el 204.° aniversario del Parlamento, que el Senado debe cuidarse de no desnaturalizar ni reemplazar la actividad de creación legislativa.

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Además, el diputado de Juntos por el Perú cita a senadores de Fuerza Popular para señalar posibles “lecturas distintas” a lo dicho por Reto. Entre ellos, Martha Chávez, quien dijo que su bancada buscaría restituir el texto original si Diputados aprueba solo una parte.

Zunini pide que la comisión responda antes de que el Senado revise la delegación de facultades. El pedido se apoya en el artículo 145 del Reglamento del Senado, que obliga a las comisiones ordinarias a absolver las consultas de cualquier senador u órgano parlamentario, entre ellos la Presidencia del Senado.

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