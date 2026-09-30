Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Gas natural para las regiones: ¿Qué falta para hacerlo realidad?

Política

Moción de censura contra ministro Astudillo se cae: tres diputados de Obras retiraron su firma

La decisión dejó sin el número de firmas requerido a la iniciativa presentada contra el titular del Ministerio del Interior. La sesión del Pleno prevista para este jueves 1 de octubre fue suspendida.

Pleno para discutir censura contra Astudillo quedó suspendido | Composición: LR.
Pleno para discutir censura contra Astudillo quedó suspendido | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

La moción de censura contra César Astudillo quedó sin posibilidad de ser procesada luego de que tres diputados de Obras retiraron sus firmas de la iniciativa. La Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados informó que la medida ya no cumplía con el requisito establecido en el reglamento parlamentario.

Entre los diputados que retiraron su firma se encuentran Víctor Piñán, vocero de la bancada, Luis Masco y Heber López. Horas antes, el senador Daniel Barragán había anunciado que Obras no apoyaría la iniciativa contra Astudillo tras reunirse con el líder del partido y candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Fallece Raúl Alfaro, excomandante general de la Policía que ordenó detención de Pedro Castillo tras intento de golpe de Estado

lr.pe

Con esta decisión, la propuesta impulsada por Juntos por el Perú perdió el respaldo necesario para continuar su trámite. La moción había sido presentada el 24 de septiembre con apoyo de diputados de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

La Oficialía Mayor también comunicó que la sesión del Pleno programada para este jueves 1 de octubre quedó suspendida. En esa jornada estaba previsto debatir y votar la censura contra Astudillo, luego de que la Junta de Portavoces acordara tres horas para la discusión.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Moción de censura contra ministro Astudillo se cae: tres diputados de Obras retiraron su firma

Resultados de La Tinka del miércoles 30 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

VER Argentina vs Bolivia EN VIVO por la fecha FIFA vía DSports

Política

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

Ernesto Zunini pide al Senado aclarar hasta dónde pueden modificar los proyectos aprobados por Diputados

Obras no apoyará censura contra ministro César Astudillo y Buen Gobierno definirá su postura en las próximas horas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Moción de censura contra ministro Astudillo se cae: tres diputados de Obras retiraron su firma

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

Ernesto Zunini pide al Senado aclarar hasta dónde pueden modificar los proyectos aprobados por Diputados