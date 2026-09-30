Moción de censura contra ministro Astudillo se cae: tres diputados de Obras retiraron su firma

La moción de censura contra César Astudillo quedó sin posibilidad de ser procesada luego de que tres diputados de Obras retiraron sus firmas de la iniciativa. La Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados informó que la medida ya no cumplía con el requisito establecido en el reglamento parlamentario.

Entre los diputados que retiraron su firma se encuentran Víctor Piñán, vocero de la bancada, Luis Masco y Heber López. Horas antes, el senador Daniel Barragán había anunciado que Obras no apoyaría la iniciativa contra Astudillo tras reunirse con el líder del partido y candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont.

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Con esta decisión, la propuesta impulsada por Juntos por el Perú perdió el respaldo necesario para continuar su trámite. La moción había sido presentada el 24 de septiembre con apoyo de diputados de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

La Oficialía Mayor también comunicó que la sesión del Pleno programada para este jueves 1 de octubre quedó suspendida. En esa jornada estaba previsto debatir y votar la censura contra Astudillo, luego de que la Junta de Portavoces acordara tres horas para la discusión.