Obras no apoyará censura contra ministro César Astudillo y Buen Gobierno definirá su postura en las próximas horas

El Partido Cívico Obras anunció que no respaldará la censura contra el ministro César Astudillo, mientras que el Partido del Buen Gobierno todavía no fija una posición y definirá su postura en las próximas horas.

El senador de Obras, Daniel Barragán, explicó que su agrupación evaluó el caso durante una reunión de dos horas con su presidente, Ricardo Belmont Cassinelli. "Nosotros hemos decidido no censurar al ministro del Interior. Esta es la postura que hoy tiene el Partido Cívico Obras", afirmó.

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La decisión de Obras llegó después de la interpelación a Astudillo por su gestión frente a la inseguridad ciudadana. Barragán sostuvo que las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de adoptar posiciones propias, incluso cuando forman parte de una misma coalición.

Por su parte, el Partido del Buen Gobierno aún no definió si respaldará o rechazará la moción de censura. El senador Flavio Figallo confirmó que su agrupación conversará esta tarde con Astudillo, luego de que el ministro solicitara una reunión. "Nos ha pedido una conversación y nosotros no se la podemos negar", dijo a Epicentro.

La diputada del Buen Gobierno, Rossana Alayza, también dejó abierta la posibilidad de que la bancada modifique su posición después de la conversación con el ministro del Interior. "Siempre se puede cambiar de postura", sostuvo. Con ello, la agrupación todavía mantiene en evaluación el sentido de su voto frente al pedido contra Astudillo.