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Política

Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027

La ceremonia de traspaso se realizó en la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE). La delegación peruana estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y Garcés-Alvear, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Martín Valencia Espinoza.

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El Perú asumió oficialmente la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027, luego de recibir el mandato que durante el último año estuvo a cargo de Ecuador. La transferencia se realizó en Quito, durante la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), que reunió a representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La delegación peruana estuvo encabezada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Con este nombramiento, el Perú tendrá la responsabilidad de conducir las actividades del organismo regional y coordinar el trabajo de sus países integrantes durante el próximo año. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

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Durante el encuentro también se revisaron los avances del Proyecto INTERCOM, una plataforma digital que busca facilitar el intercambio de documentos e información vinculados al comercio exterior entre los países miembros. Asimismo, se presentó el balance de la gestión ecuatoriana y se evaluó el cumplimiento de las actividades de cooperación impulsadas por la CAN.

La Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A través de este organismo, los cuatro países buscan fortalecer sus relaciones comerciales, económicas y sociales, además de promover iniciativas de integración regional. La presidencia peruana para el periodo 2026-2027 estará orientada a profundizar estos mecanismos de cooperación y dar continuidad a los acuerdos alcanzados.

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