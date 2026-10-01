Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027

El Perú asumió oficialmente la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027, luego de recibir el mandato que durante el último año estuvo a cargo de Ecuador. La transferencia se realizó en Quito, durante la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), que reunió a representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La delegación peruana estuvo encabezada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Con este nombramiento, el Perú tendrá la responsabilidad de conducir las actividades del organismo regional y coordinar el trabajo de sus países integrantes durante el próximo año. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

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Durante el encuentro también se revisaron los avances del Proyecto INTERCOM, una plataforma digital que busca facilitar el intercambio de documentos e información vinculados al comercio exterior entre los países miembros. Asimismo, se presentó el balance de la gestión ecuatoriana y se evaluó el cumplimiento de las actividades de cooperación impulsadas por la CAN.

La Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A través de este organismo, los cuatro países buscan fortalecer sus relaciones comerciales, económicas y sociales, además de promover iniciativas de integración regional. La presidencia peruana para el periodo 2026-2027 estará orientada a profundizar estos mecanismos de cooperación y dar continuidad a los acuerdos alcanzados.