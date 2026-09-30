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Política

Luis Miguel Llanos declina en su candidatura a la alcaldía de Lima y anuncia apoyo a Francis Allison

Paul Jaimes, líder de Progresemos, partido por el cual postula Luis Miguel Llanos, aseguró que la decisión no cuenta con el visto bueno de la dirigencia y criticó al candidato por haberla tomado.

Llanos anunció que apoyará a Bruce | Composición: LR.
Llanos anunció que apoyará a Bruce | Composición: LR.
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Luis Miguel Llanos, candidato a la alcaldía de Lima por Progresemos, anunció que declinará su candidatura para apoyar a Francis Allison, representante de Avanza País en la carrera electoral hacia el sillón municipal.

"La unión hace la fuerza. Sí, Allison, vamos a ir con todo. Estoy desprendiéndome políticamente para llegar a algo, porque el resto no lo quiere resolver", señaló Llanos en un video publicado en la cuenta de TikTok del representante de Avanza País.

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Por su parte, Allison agradeció el apoyo y señaló que ambos tienen ideas coincidentes en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Francis Allison se mantiene en el tercer lugar con 4,7%. Con ese porcentaje, se posiciona por delante de Daniel Urresti, de Podemos Perú, quien registra 4,1%, pero todavía se encuentra por debajo de Carlos Bruce, de Somos Perú, que cuenta con 17,1%, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien obtiene 20,1%.

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En Progresemos rechazan apoyo de Llanos a Allison

Paul Jaimes, líder del partido Progresemos, señaló que el apoyo de Llanos a Allison no cuenta con el aval de la dirigencia partidaria. Aseguró sentirse decepcionado del candidato y no descartó que puedan existir "intereses económicos" que lo hayan llevado a tomar esta decisión.

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"Es una decisión netamente unilateral, sin respaldo alguno. El partido Progresemos se constituyó con personas con lealtad. (...) Se va como un mercenario por intereses económicos y falta de ética", indicó.

Jaimes aseguró que los candidatos distritales del partido no darían su apoyo a Allison. Asimismo, anunció que en las próximas horas emitirían un comunicado conjunto al respecto.

Bruce suma apoyo de Fernán Altuve, militante de Avanza País

Del otro lado de la vereda política, Bruce sumó el apoyo de Fernando Altuve, excongresista y figura de Avanza País, partido por el cual postula Francis Allison.

"Yo voy a votar por Carlos Bruce. Prefiero votar con mi conciencia. Las bases de Avanza País con las que yo hablo van a votar por 'Techito', no por Allison. Voy a estar más tranquilo votando con libertad", dijo Altuve en el programa 'Esta Noche', de Milagros Leiva.

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Además, Altuve señaló que renunciará a Avanza País, partido con el que, en su momento, postuló a la vicepresidencia.

Bruce también indicó que otra de las figuras políticas que lo apoyaría sería el excongresista aprista Mauricio Mulder. Sin embargo, posteriormente borró de su cuenta de X el video en el que hacía público el endose.

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