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Política

López Chau anuncia que cuatro bancadas de oposición presentarán texto sustitutorio sobre facultades: "Se sumarán"

Los partidos Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación coordinarán sus propuestas para presentar una alternativa.

López Chau anuncia que cuatro bancadas de oposición presentarán texto sustitutorio sobre facultades
López Chau anuncia que cuatro bancadas de oposición presentarán texto sustitutorio sobre facultadesAgencia Andina
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Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, informó a Epicentro que las bancadas de oposición, Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación acordaron elaborar propuestas para modificar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. El plazo máximo para coordinar y sumar sus planteamientos vence este viernes.

El parlamentario precisó que el acuerdo se alcanzó durante una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de la bancada de Buen Gobierno.

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"Cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades, se van a coordinar y sumar y el plazo máximo es el viernes", declaró.

La propuesta alternativa se presentará mientras este jueves la Comisión de Constitución continúa con el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Fujimori. El Ejecutivo planteó medidas legislativas en distintas materias, pero, según critican las bancadas, no se enfocó en mejorar la seguridad ciudadana y poner atención ante el Fenómeno El Niño.

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Comisión de Constitución debatirá hoy tres textos sustitutorios sobre pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuará este jueves el debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La sesión quedó pendiente luego de que la presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, dispusiera un cuarto intermedio para evaluar tres textos sustitutorios presentados por las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno.

Las propuestas plantean delimitar las materias que el Gobierno podrá legislar. Renovación Popular presentó un texto con 10 materias, Obras propuso cinco y el Partido del Buen Gobierno planteó restringir la delegación a dos temas: seguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño. La comisión deberá evaluar si alcanza un texto consensuado o mantiene la recomendación de archivar el pedido del Ejecutivo.

Durante la sesión anterior, Avendaño expuso los cuestionamientos técnicos al proyecto del Gobierno, que comprende 66 materias. Entre las observaciones figuran posibles vulneraciones constitucionales, invasión de competencias del Parlamento y duplicidad normativa. La comisión también advirtió riesgos en las propuestas laborales, ambientales, tributarias y de servicios públicos.

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