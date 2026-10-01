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Un ingeniero compró una granja con todos sus ahorros: 70 años después, los castores regresaron y transformaron 25 hectáreas de un bosque

La familia Raimond optó por dejar que la naturaleza se regenerara, lo que resultó en la recuperación de bosques, humedales y un nuevo equilibrio ecológico.

Con siete décadas de recuperación ecológica, hoy la granja alberga bosques, humedales y una variada fauna, incluyendo el regreso significativo de castores al ecosistema.
Con siete décadas de recuperación ecológica, hoy la granja alberga bosques, humedales y una variada fauna, incluyendo el regreso significativo de castores al ecosistema. | Foto: Eastern Shore Land Conservancy
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En 1954, el ingeniero estructural Vincent M. Raimond compró una granja de 25 hectáreas en Maryland, Estados Unidos, después de mudarse con su familia desde el Bronx. El terreno tenía un suelo agotado por años de cultivo.

En lugar de continuar con la producción agrícola, Raimond y su familia optaron por plantar árboles y permitir que la naturaleza se regenerara. siete décadas después, el lugar cuenta con bosques, humedales y una especie que volvió a ocupar este ecosistema: los castores.

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Una granja con suelo agotado comenzó a recuperar su naturaleza

La familia decidió dejar que los campos, bosques y cursos de agua se recuperaran de forma natural, aunque también mantuvo senderos y algunas praderas. Con el paso de los años, la vegetación volvió a crecer y la propiedad adquirió un nuevo equilibrio ecológico.

Actualmente, las 25 hectáreas conservan unos 670 metros de costa, un estanque de 1,2 hectáreas y cerca de 2,8 hectáreas de humedales. Además, otras 4,5 hectáreas de pastizales y matorrales sirven de refugio para aves, tortugas, conejos, mariposas y polinizadores.

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Los castores regresaron y ayudaron a ampliar el hábitat

Uno de los cambios más llamativos fue el regreso de los castores a la propiedad. La familia destacó que estos animales reaparecieron y generaron nuevas zonas de agua clara, lo que amplió el hábitat disponible para los patos joyuyo y otras especies.

La recuperación de la propiedad continuará bajo protección permanente. En septiembre de 2026, la Eastern Shore Land Conservancy convirtió Sandy Hill Farm en su área protegida número 350 y la integró a un bloque de más de 485 hectáreas bajo conservación en el condado de Kent.

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