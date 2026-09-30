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Fallece Raúl Alfaro, excomandante general de la Policía que ordenó detención de Pedro Castillo tras intento de golpe de Estado

Además, fue investigado por su papel en las muertes durante las protestas contra Dina Boluarte, enfrentando acusaciones de homicidio calificado con 35 años de prisión solicitados por la Fiscalía.

Alfaro falleció a los 60 años | Foto: LR.
Alfaro falleció a los 60 años | Foto: LR.
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Falleció el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, a los 60 años. El general de la PNP estuvo al mando de la institución entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Alfaro fue oficializado en el cargo por el expresidente Pedro Castillo.

Meses después, el propio Alfaro ordenó que se emitiera una orden de captura contra el entonces mandatario, luego del intento de golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre de 2022.

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Durante el juicio contra el exmandatario por conspiración, Alfaro declaró que el presidente Castillo había solicitado que se dispusiera el retiro del personal del Congreso. Según detalló el general durante el juicio, estos pedidos lo llevaron a considerar que la decisión del expresidente era errada. Alfaro señaló que correspondía ordenar su captura debido a que se encontraba en flagrancia.

"El presidente me dice: 'General, cierre el Congreso, saque a todos, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres'. Yo le respondí: '¿Cuál es el motivo?', y me dijo que esos detalles los daría el ministro (Willy Huerta)", indicó.

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Fue investigado por muertes en protestas

Asimismo, Alfaro fue investigado por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte en los primeros meses de 2023. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó en su momento una acusación contra Alfaro, debido a su rol como jefe policial, por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Denilson Huaraca.

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Por este delito, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión efectiva para el entonces comandante general. Junto con él, la acusación también alcanzó al entonces teniente general PNP (r) Jorge Angulo.

Registros periodísticos señalan que Alfaro fue citado también ante el Ministerio Público para responder preguntas sobre los asesinatos cometidos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, los mismos registros indican que Alfaro decidió no dar declaraciones.

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